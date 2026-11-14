رغم ثنائية فينيسيوس .. البرازيل تخسر أمام اليابان وديا

خبرني - خسرت البرازيل بقائمة تضم 15 لاعبا دون 23 عاما في الوقت بدل الضائع أمام اليابان 2-3 السبت، في مباراة ودية في كرة القدم في سنغافورة، رغم ثنائية فينيسيوس.

وبعد خمسة أشهر من خروج مبكر من ثمن نهائي مونديال 2026 أمام النروج، استسلم "سيليساو" بداية لهدفي الياباني تاكيفوسا كوبو (15) وكيتو ناكامورا (19).

أعادت ثنائية نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور (33 و75) الأمل إلى البرازيليين، لكن الياباني تاتسوهيرو ساكاموتو سجل في آخر الأنفاس (90+1)، ما أثار غضب دكة الاحتياط البرازيلية التي طالبت بخطأ، وطُرد على إثر ذلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والقائد رافينيا (كان حينها على مقاعد البدلاء).

وستحاول البرازيل التعويض الثلاثاء في سنغافورة أمام البلد المضيف، فيما تواجه اليابان باراغواي.