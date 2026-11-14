صدر حديثا .. كتاب «كفرلام.. يوم تغيّر وجه القرية» لاحمد آل خديش

خبرني - صدر للباحث والإعلامي الأردني أحمد حسن علي آل خديش كتاب «كفرلام.. يوم تغيّر وجه القرية»، في دراسة توثيقية تستعيد تاريخ قرية كفرلام الفلسطينية، وتسلّط الضوء على جذورها العربية، وحياة سكانها، وتحولاتها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

ويتوزع الكتاب على ثلاثة أبواب رئيسة: «الأرض والإنسان»، و«الأصول والنفوس»، و«الوثائق والتواقيع»، ويتناول الباحث من خلالها تاريخ كفرلام عبر العصور، وأصل تسميتها، وحدودها الجغرافية، وشخصياتها وأعلامها، وأوضاعها الصحية والتعليمية، مستعرضًا شهادات وروايات شفوية تستحضر تفاصيل حياة الأهالي، وترصد أحداث التهجير والرحيل عام 1948م.

كما يورد أسماء عائلاتها استنادًا إلى سجلات النفوس العثمانية للفترة (1911-1914م) وكشوفات الإحصاءات السكانية والعسكرية والمدنية والوثائق الشرعية، ويقدّم نماذج من الأختام والتواقيع بوصفها شواهد مادية على تاريخ المكان وسكانه.

وفي تقديم الكتاب، قال وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرّار، إن الكتابة عن المكان، أيّ مكان، لا تُعَدُّ ترفًا، بل تنبع من داخل الروح وأعماق الحسّ الإنسانيّ، وهو ما انطلق منه الباحث في كتاباته وعباراته ولغته ومنهجه، وما قدّمه من فوائد بلغة أدبيّة جميلة تليق بموضوعها.

واعتبر جرّار أن الكتابة عن المكان بهذه الصورة من العناية والتثبّت والتدقيق والشمول تمثّل سلاحًا في وجه الطامعين والمحتلّين، واصفًا المنهج العلمي الذي اتبعه الباحث بالجادّ، نظرًا إلى حرصه البالغ على تحرّي المعلومات ودقّتها وتوثيقها وموازنتها، والمقارنة بين الروايات المختلفة.

وقال الأستاذ الدكتور عامر أبو جبلة، إن الباحث قدّم في كتابه هذا للمكتبة العربية معلومات جديدة عن قرية «كفرلام» رغم ندرة ما يتعلق بها، مشيرًا إلى أن أغلب الباحثين اعتادوا الكتابة حول المدن والمراكز الحضارية الكبرى لأنها أكثر غنىً وثراءً بالمعلومات في الكتب والوثائق والآثار.



وبيّن أبو جبلة أن الباحث التزم بمنهج البحث التاريخي، وسرد الأحداث بموضوعية، في كشف حال قرية كفرلام عبر التاريخ، لافتًا إلى مؤلفاته السابقة، ومنها «عودة إلى الطنطورة» و«من نفوس جبل الكرمل» و«إجزم عاصمة الجليل»، التي تميّزت بأسلوبها الشيق والتوثيق العلمي من مصادر ومراجع أصيلة: كتب ووثائق وشواهد حية من أهل تلك القرى الفلسطينية العربية.

بدوره، أكد الكاتب محمد محفوظ جابر، في الكلمة الختامية، الأهمية الكبرى للدراسة، كونها توثّق عروبة القرية، وتفنّد الروايات الصهيونية المزوّرة، وتُبرز إرث أهلها ونضالهم وتمسّكهم بحقوقهم التاريخية.

وأشاد جابر بما تضمنه الكتاب من تراجم لعدد من أبناء قرية كفرلام الساحلية، استحضارًا لسيرهم، وتخليدًا لمواقفهم، وتقديرًا للإنسان العربي المرتبط في أرضه.

واختتم الباحث، كتابه قائلًا: " ليست كفرلام قريةً غيّبها الرَّحيل، ولا تاريخًا تطويه السِّنين، بل هويّةٌ راسخةٌ في الوجدان لاتزول، وشاهدٌ حيٌّ على حقٍّ لا يسقط بالتَّقادم والأفول. لذا، جاءت هذه الصفحات لتحفظ ما حاول الاحتلال طمسَه، وتصون ماعجزت المسافات عن محوه؛ فالأرض التي تلهج بأسماء أهلها لا تنساهم، والذاكرةُ حين تُوثَّق تصبح عهدًا. وقد يتغيّر وجه القرية، لكنّ أطلالها ثابتة، حافظةً ملامحها، وناطقةً بتفاصيلها؛ لا تتبدّل دلالاتها، ولا تموت حكايتها".

يُذكر أن الباحث أحمد حسن علي آل خديش الهرماسي الوحيدي، يتمتع بمسيرة إعلامية وثقافية ورياضية بارزة، وهو عضو في رابطة الكُتّاب الأردنيين، وجمعية المؤرخين الأردنيين، وموسوعة القرى الفلسطينية، وجمعية المحتوى العربي الرقمي، وغيرها.

