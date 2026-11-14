كلية العلوم التربوية والنفسية في عمان العربية تنظم ورشة تدريبية لطلبتها حول إعداد أدوات البحث التربوي

خبرني - انطلاقًا من حرص كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية على تعزيز البيئة البحثية وتنمية المهارات العلمية والبحثية لدى طلبتها، وبدعم من الأستاذ الدكتور رامي الشقران عميد الكلية، نظمت الكلية ورشة تدريبية بعنوان: "إعداد أدوات البحث التربوي"، قدمها كل من: الأستاذ الدكتور خالد أبو شعيرة، والدكتور محمد الكرامنة أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية.

وهدفت الورشة إلى تنمية معارف الطلبة ومهاراتهم في مجال إعداد أدوات البحث التربوي وتطويرها، وتعريفهم بالأسس العلمية والمنهجية اللازمة لبنائها، بما يضمن دقتها وفاعليتها وملاءمتها لأهداف البحث العلمي، وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور النظرية والتطبيقية، تناولت مفهوم أدوات البحث التربوي وأهميتها في جمع البيانات والمعلومات، وأنواعها ومجالات توظيفها في الدراسات التربوية، إلى جانب الخطوات العلمية المتبعة في إعدادها وتطويرها، كما ركزت على آليات تحكيم هذه الأدوات ومراجعتها، والمعايير الواجب مراعاتها عند تقييم فقراتها، من حيث وضوح الصياغة، ومدى ملاءمتها للأبعاد والمجالات المستهدفة، وارتباطها بأهداف الدراسة، فضلاً عن أهمية التحقق من خصائصها السيكومترية بما يعزز موثوقية نتائج البحوث العلمية، وتخللت الورشة مناقشات تفاعلية ومداخلات من الطلبة، تناولت أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في إعداد أدوات البحث التربوي وتطبيقها، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات حول الممارسات البحثية السليمة، الأمر الذي أضفى على الورشة طابعاً تطبيقياً وأسهم في إثراء محاورها، كما حظيت الورشة بتفاعل واستحسان الطلبة المشاركين، لما وفرته من معارف ومهارات عملية تسهم في تطوير قدراتهم البحثية، وتمكّنهم من إعداد بحوثهم ورسائلهم العلمية وفق أسس منهجية سليمة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية لتعزيز ثقافة البحث العلمي، وتنمية الكفايات البحثية لدى طلبتها، وربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية، بما يسهم في إعداد باحثين يمتلكون المهارات العلمية والمنهجية اللازمة لإنتاج بحوث رصينة تتسم بالجودة والأصالة والالتزام بالمعايير العلمية.