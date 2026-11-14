مركز الابداع والابتكار وريادة الاعمال في عمان العربية ينظم محاضرات بالتشارك مع بلدية بيرين

خبرني - في إطار جهود جامعة عمان العربية لتعزيز ثقافة الريادة والابتكار ونشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة في خدمة المجتمع وضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2026، نظم مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة وبلدية بيرين في محافظة الزرقاء، سلسلة من المحاضرات التوعوية والتفاعلية لأفراد المجتمع المحلي في المنطقة.

واستُهلت الفعاليات بتقديم محاضرة بعنوان: "الريادة الخضراء والاستدامة"، قدّمها الدكتور أحمد البلوش عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال، تناول خلالها مفهوم الريادة الخضراء وأهميتها في تحقيق الاستدامة، ودور المشاريع الريادية في ابتكار حلول تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وشهدت المحاضرة تفاعلاً من الحضور، من خلال النقاش والحوار حول أبرز المحاور والقضايا التي تناولتها، كما اشتملت الفعاليات على جلسة حوارية بعنوان: "دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة"، قدّمها الدكتور مطيع الشبلي، والدكتور مفلح الجراح أعضاء هيئة التدريس في كلية الأعمال، وناقشت دور المرأة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية المشروعات الصغيرة في تعزيز تمكينها الاقتصادي وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات المجتمع، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات مع المشاركين حول الموضوعات المطروحة.

وتأتي هذه الفعاليات تأكيداً لرسالة جامعة عمان العربية في تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، وتوظيف خبراتها وإمكاناتها الأكاديمية في دعم قضايا التنمية، كما تشكّل هذه اللقاءات خطوة نحو بناء شراكة مستدامة بين الجامعة وبلدية بيرين ومؤسسات المجتمع المحلي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في نشر ثقافة الريادة والابتكار وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وفي ختام الفعاليات أعرب مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في جامعة عمان العربية عن شكره وتقديره للسيد أحمد الفراهيد رئيس لجنة بلدية بيرين على تعاونه واهتمامه بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح هذه الفعاليات، كما ثمّن جهود المهندسة مجد الخلايلة في التنسيق والتنظيم والمتابعة، مقدّراً تعاون بلدية بيرين وحرصها على إنجاح هذه الفعاليات، بما يعزز أواصر الشراكة والتعاون مع جامعة عمان العربية.