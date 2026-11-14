كلية العلوم الطبية التطبيقية في عمان العربية تعرّف طلبتها الجدد ببرامجها الأكاديمية وفرصها المهنية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تهيئة الطلبة للحياة الجامعية وتعريفهم بالبيئة الأكاديمية والتدريبية، نظّمت كلية العلوم الطبية التطبيقية لقاءً تعريفياً للطلبة المقبولين في برامجها الأكاديمية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتورة وسام الوزني عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية ، وبمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية وعدد من الطلبة الجدد والقدامى، بهدف تعريف الطلبة بمسيرة الكلية الأكاديمية، وبرامجها وتخصصاتها، والخدمات والإمكانات التعليمية والتدريبية التي توفرها، بما يعزز اندماجهم في الحياة الجامعية ويضعهم على بداية واضحة لمسيرتهم العلمية والمهنية.

وفي مستهل اللقاء رحّبت الدكتورة الوزني بالطلبة الجدد مهنئةً إياهم بانضمامهم إلى أسرة جامعة عمان العربية، ومتمنيةً لهم مسيرة أكاديمية حافلة بالنجاح والتميز، ومؤكدةً على حرص كلية العلوم الطبية التطبيقية على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

وتضمّن اللقاء عرضاً تعريفياً برؤية كلية العلوم الطبية التطبيقية ورسالتها وأهدافها، والأقسام والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، إلى جانب تسليط الضوء على طبيعة التخصصات الطبية التطبيقية وأهميتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية، والفرص المهنية المستقبلية التي تتيحها لخريجيها، وشهد اللقاء استعراضاً للخطط الدراسية المعتمدة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، إلى جانب تعريف الطلبة بآليات التسجيل والسحب والإضافة ونظام الساعات المعتمدة، وشرح المتطلبات الأكاديمية اللازمة للتخرج، بما في ذلك أهمية الالتزام بالخطة الدراسية والتسلسل الأكاديمي، والاستفادة من التدريب العملي والميداني الذي يشكل جانباً محورياً في تأهيل الطلبة وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة في تخصصاتهم.

كما تناول اللقاء تعريف الطلبة بالأنظمة والتعليمات والأنظمة الأكاديمية المعتمدة في الجامعة، وآليات تقديم الامتحانات وتقييم الأداء الأكاديمي، وضوابط النزاهة الأكاديمية والسلوك الجامعي، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بالإنذارات الأكاديمية ومتطلبات النجاح والتخرج، واستعراض الخدمات الإلكترونية المتاحة، وشرح كيفية استخدام البوابة الإلكترونية ومنصة التعلم الإلكتروني لمتابعة المساقات والمواد التعليمية والإعلانات الأكاديمية، والتواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى أهمية الإرشاد الأكاديمي ودوره في متابعة الطلبة وتوجيههم خلال مسيرتهم الدراسية، والتعريف بالخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعة، بما يسهم في توفير تجربة جامعية متكاملة تدعم تطورهم الأكاديمي والشخصي.

كما أُتيحت للطلبة فرصة الاطلاع على المختبرات التعليمية والتجهيزات الحديثة في الكلية، والتعرف إلى طبيعة التدريب العملي وإجراءات السلامة المهنية، وأهمية المحافظة على الأجهزة والمعدات والالتزام بالتعليمات الناظمة للعمل المخبري.

كما أكدت الدكتورة الوزني على أهمية مشاركة الطلبة في الفعاليات والبرامج اللامنهجية التي تنظمها الجامعة، وتشجيعهم على الانخراط في المبادرات الطلابية والأنشطة التطوعية والعلمية، والاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والورش المتخصصة، لما تمثله هذه الأنشطة من مساحة فاعلة لتبادل الخبرات وتوسيع المعارف وتنمية المهارات القيادية والتواصلية، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتميز.

واختُتم اللقاء بفتح باب الحوار والنقاش، والإجابة عن استفسارات الطلبة والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالجوانب الأكاديمية والخدمات الطلابية، تأكيداً على نهج الكلية القائم على التواصل المستمر مع طلبتها والاهتمام باحتياجاتهم والعمل على تطوير تجربتهم الجامعية، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمّان العربية على تهيئة الطلبة الجدد للانتقال إلى الحياة الجامعية، وتعريفهم بالأنظمة والخدمات والإمكانات التعليمية المتاحة، بما يعزز اندماجهم في البيئة الجامعية ويدعم انطلاقتهم نحو مسيرة أكاديمية ومهنية ناجحة.