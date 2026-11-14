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كيف تكتشف جودة القهوة من بلد المنشأ إلى تاريخ التحميص؟

  • 14 نوفمبر 2026
  • 15:43
كيف تكتشف جودة القهوة من بلد المنشأ إلى تاريخ التحميص

خبرني - لا يتوقف الاستمتاع بفنجان قهوة جيد على طريقة التحضير وحدها، بل يبدأ من اختيار الحبوب المناسبة، ومعرفة مصدرها ودرجة تحميصها ومدى طزاجتها.

 وبحسب الخبراء، تزداد أهمية هذه التفاصيل عند شراء القهوة العضوية، التي ترتبط بمعايير زراعية تهدف إلى الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الاصطناعية ودعم الممارسات الزراعية المستدامة.

ووفقاً لدليل نشره موقع "غولدستروك كوفي" الكندي، فإن اختيار حبوب القهوة الجيدة يتطلب الانتباه إلى شهادة الزراعة العضوية، وبلد المنشأ، وطريقة المعالجة، وتاريخ التحميص. ويخضع الإنتاج العضوي لمعايير تضعها جهات اعتماد، مثل البرنامج الوطني للمنتجات العضوية التابع لوزارة الزراعة الأميركية (USDA). 

وتختلف النكهات باختلاف طريقة معالجة حبوب البن؛ فالمعالجة المغسولة تمنح القهوة مذاقاً أكثر وضوحاً وحموضة، بينما تبرز المعالجة الطبيعية النكهات الفاكهية، وتوفر طريقة الغسل توازناً بين الحلاوة والحموضة.

أما التحميص، فيؤثر مباشرة في خصائص المشروب؛ إذ تحتفظ الحبوب الفاتحة بجزء أكبر من نكهاتها الأصلية، بينما تقدم الدرجات المتوسطة توازناً بين الحلاوة وخصائص التحميص، وتتميز الداكنة بمذاق أكثر قوة وأقل حموضة.

ويشدد الدليل على أهمية قراءة تاريخ التحميص؛ لأن الحبوب تحتاج إلى فترة راحة بعد التحميص حتى تتطوّر نكهاتها. كما ينصح بحفظها داخل عبوات محكمة الإغلاق، بعيداً عن الضوء والحرارة والرطوبة، مع تجنب وضعها في الثلاجة.

ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع سعر القهوة لا يعني بالضرورة أنها الأفضل؛ فالجودة تتحدد بمجموعة عوامل تشمل مصدر الحبوب وطريقة معالجتها وخبرة التحميص ومدى ملاءمتها لطريقة التحضير.

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