المساعدة والتبعية.. 3 مؤشرات تكشف وقوعك بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي

خبرني - مع تزايد استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لم يعد دورها مقتصراً على الإجابة عن الأسئلة وتوفير المعلومات، بل أصبحت لدى بعض الأشخاص وسيلة للحصول على الدعم العاطفي والتفاعل الاجتماعي؛ ما يثير تساؤلات بشأن تحول الاستخدام المتكرر إلى نوع من الاعتماد النفسي.

وبحسب تقرير نشره موقع "هاف بوست" البريطاني، قالت الطبيبة النفسية سارة بوس، المديرة السريرية في مركز "ذا بالانس" للعلاج التأهيلي، إن بعض مراجعيها يقضون ما بين 8 و10 ساعات يومياً في التحدث مع روبوتات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن إدمان هذه الأدوات ليس تشخيصاً طبياً معترفاً به، فإن المختصين يرصدون سلوكيات تشبه الاعتماد، أبرزها:

التفكير المستمر فيها حتى أثناء الابتعاد عنها، والشعور بالضيق عند تعذر الوصول إليها.

تأثر العمل والعلاقات الاجتماعية والأنشطة اليومية بسبب قضاء وقت طويل في المحادثات

الشعور بالقلق عند عدم القدرة على استخدامها، أو العجز عن اتخاذ قرارات بسيطة دون الرجوع إليها.

وتحذر بوس من أن المشكلة لا تكمن في كثرة الاستخدام بحد ذاتها، بل عندما تحل هذه الأدوات محل العلاقات الإنسانية والنوم والالتزامات اليومية.

كيف تقلل اعتمادك عليها؟

تنصح الطبيبة بتحديد مدة زمنية لاستخدام روبوتات الدردشة وضبط منبه للتوقف، وتخصيص الوقت الذي تقضيه معها لنشاط اجتماعي أو رياضي بصحبة الآخرين.

كما توصي بإبعاد الهاتف والحاسوب عن غرفة النوم خلال ساعات الليل، والتوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي قبل موعد النوم، إلى جانب اتخاذ قرار يومي بسيط دون طلب مساعدته أو موافقته.

وتشدد على أهمية إخبار شخص موثوق بالحدود التي يضعها الفرد لاستخدامه هذه الأدوات، ومراجعة اختصاصي في الصحة النفسية إذا بدأ الاستخدام يؤثر بصورة متكررة في النوم أو العمل أو العلاقات الاجتماعية.