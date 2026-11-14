الإفتاء الأردنية : يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الغرق أو الخطر

خبرني - قالت دائرة الإفتاء العام إنه يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر المحقق، كإنقاذ شخص من الغرق أو إسعاف آخر يتعرض للسقوط أو الخطر، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأوضحت الدائرة، بفتوى لها السبت، أن قطع الصلاة يكون بالقدر الذي تقتضيه الحاجة، ومن الأشخاص القادرين على تقديم المساعدة، فيما يبقى الآخرون في صلاتهم، مؤكدة أن حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية.

واستدلت الدائرة بقول الله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، مشيرة إلى ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام من أن تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة أفضل عند الله.