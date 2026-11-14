13 عامًا في غرفة واحدة.. أزمات فضل شاكر الصحية تنفجر مجددًا

خبرني - عادت الأزمات الصحية للفنان اللبناني فضل شاكر لتنفجر مجددا وتتصدر الترند، إثر الواقعة المقلقة جماهيريا التي داهمته فيها أعراض مرض السكري وهو يحيي حفله الغنائي الأخير في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوقف شاكر عن الغناء وهو على خشبة المسرح للحظات، قبل أن يسارع إلى مخاطبة الجمهور بعفوية شديدة قائلا: "عم ينزل معي السكري، فأكلت شقفة تمر، فاعذروني"، ثم عاد يتفاعل مع الحاضرين ويحيّيهم.

وتعد الواقعة بمثابة أول "اعتراف علني وتلقائي" من جانب نجم الغناء البارز حول طبيعة معاناته الصحية، حيث يؤدي هبوط نسبة السكري في الدم إلى التعرق والارتعاش والدوخة والارتباك، وقد يصل في الحالات الشديدة إلى فقدان الوعي، وهو ما أثار مخاوف متابعيه.

في المقابل، فإن الارتفاع الشديد في نسبة السكري يضر على المدى البعيد بالعينين والأعصاب والكلى.

وتعد مشكلة ضعف النظر واحدة من الأزمات الأخرى التي باتت تفرض نفسها على الفنان، حيث أرجع سببها إلى بقائه في غرفة واحدة لمدة 13 عاما، في إشارة إلى سنوات العزلة التي عاشها وهو ملاحق باتهامات وشائعات تزعم تورطه في وقائع أمنية.

ويؤكد الأطباء أن السكري يمكن أن يؤدي إلى اعتلال الشبكية، ويتسبب في أضرار بعدسة العين والقدرة على الإبصار عموما، مع الحساسية الشديدة للضوء المبهر، وهو ما يفسر ارتداءه نظارات شمسية سوداء أثناء حفلاته الأخيرة.

وفي يوليو الماضي، أكدت مصادر طبية إصابة شاكر بارتفاع حاد في ضغط الدم وانسداد في الشرايين، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى وسط مخاوف من تعرضه لذبحة صدرية.

كما ظهرت إشارات متعددة، في سياقات مختلفة، تشير إلى إصابته بمشاكل في الرقبة والغضروف والفقرات، لتكتمل ملامح الأزمات الصحية، على نحو مقلق لدى جمهور المطرب المعروف بالطابع الرومانسي وعذوبة الصوت ودفء المشاعر.