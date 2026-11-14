*
السبت: 14 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سورية تلغي شرطا لدخول الأميركيين والبريطانيين

  • 14 نوفمبر 2026
  • 15:23
سورية تلغي شرطا لدخول الأميركيين والبريطانيين

خبرني - أعلنت الخارجية السورية، الجمعة، إلغاء شرط الموافقة المسبقة لدخول الأميركيين والبريطانيين إلى سورية.

وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر، ‏أن الإجراءات المتعلقة بدخول مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الأراضي السورية عادت إلى ما كانت عليه سابقا، وذلك بعد إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة، والذي تم اتخاذه بصورة مؤقتة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح العمر أن ‏إجراءات دخول مواطني بقية الدول لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا تزال سارية وفق التعليمات المعتمدة سابقا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رويترز: ترمب أبلغ مستشاريه أنه لن يقصف إيران إذا لم تقم باستفزازات
رويترز: ترمب أبلغ مستشاريه أنه لن يقصف إيران إذا لم تقم باستفزازات
  • 2026-11-14 17:08
بايدن يتهم نتنياهو في مذكراته بنكث الوعود بشأن المدنيين في غزة
بايدن يتهم نتنياهو في مذكراته بنكث الوعود بشأن المدنيين في غزة
  • 2026-11-14 15:04
الحرس الثوري: انفجار ناقلتي نفط جنوب هرمز بعد اصطدامهما بلغم بحري
الحرس الثوري: انفجار ناقلتي نفط جنوب هرمز بعد اصطدامهما بلغم بحري
  • 2026-11-14 14:58
إيران: حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
إيران: حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
  • 2026-11-14 14:11
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص خلال توغله في جباتا الخشب جنوبي سورية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص خلال توغله في جباتا الخشب جنوبي سورية
  • 2026-11-14 13:20
من هي أليس هوانغ التي أطاحت بـ عبقري التكنولوجيا الأمريكية؟
من هي أليس هوانغ التي أطاحت بـ عبقري التكنولوجيا الأمريكية؟
  • 2026-11-14 13:06