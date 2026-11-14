سورية تلغي شرطا لدخول الأميركيين والبريطانيين

خبرني - أعلنت الخارجية السورية، الجمعة، إلغاء شرط الموافقة المسبقة لدخول الأميركيين والبريطانيين إلى سورية.

وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر، ‏أن الإجراءات المتعلقة بدخول مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الأراضي السورية عادت إلى ما كانت عليه سابقا، وذلك بعد إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة، والذي تم اتخاذه بصورة مؤقتة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح العمر أن ‏إجراءات دخول مواطني بقية الدول لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا تزال سارية وفق التعليمات المعتمدة سابقا.