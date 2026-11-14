"فيفا" يعدل تقريراً عن أهداف صلاح ويثير الشكوك حول تجاوزه حسام حسن

خبرني - عدّل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريراً منشوراً على موقعه الرسمي منذ يونيو الماضي، بشأن أهداف النجم المصري محمد صلاح الدولية، ليغيّر رصيده عقب مباراة نيوزيلندا في كأس العالم 2026 من 68 إلى 66 هدفاً، في ظل الجدل المثار حول وصوله إلى الهدف الدولي رقم 70 بعد ثنائيته أمام مالاوي، الجمعة.

وكان فيفا قد نشر تقريراً يوم 22 يونيو الماضي بعنوان "أهم خمسة أهداف لمحمد صلاح مع مصر"، أشار خلاله إلى أن قائد المنتخب المصري سجل هدفه الدولي رقم 68 أمام نيوزيلندا، وأصبح قريباً من تجاوز الرقم القياسي لحسام حسن، الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 69 هدفاً.



لكن التقرير نفسه بات يتضمن رقماً مختلفاً، إذ تشير النسخة المعدّلة إلى أن صلاح سجل هدفه الدولي رقم 66 أمام نيوزيلندا، بفارق هدفين عن الرقم الوارد في النسخة السابقة، رغم احتفاظ التقرير بتاريخ نشره الأصلي.

ويعني هذا التعديل أن رصيد صلاح، بعد تسجيله هدفين في فوز مصر 5-0 على مالاوي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، يبلغ 68 هدفاً وفق الحساب الوارد في التقرير المعدّل، وليس 70 هدفاً كما ذكرت عدة وسائل إعلام عقب المباراة.

وفي المقابل، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم تقريراً عبر موقعه الرسمي عن مباراة مالاوي، أشار خلاله إلى أن صلاح رفع رصيده إلى 68 هدفاً دولياً، وهو الرقم نفسه الذي تشير إليه النسخة المعدَّلة من تقرير فيفا، بينما احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد واللاعب نفسه بالرقم 70 عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويعود سبب الخلاف إلى هدفي صلاح في المباراة الودية التي فازت فيها مصر على سوازيلاند، المعروفة حالياً بإسواتيني، بنتيجة 10-0 في مارس 2013، وسط خلاف بشأن الاعتراف بالمباراة دولياً بسبب عدد التبديلات التي أجراها المنتخب المصري.

ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي مستقل من "فيفا" بشأن سبب تعديل التقرير أو الحصيلة النهائية المعتمدة لأهداف صلاح الدولية، في ظل استمرار التباين بين الإحصاءات المتداولة.