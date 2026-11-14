بايدن يتهم نتنياهو في مذكراته بنكث الوعود بشأن المدنيين في غزة

خبرني - كشفت شبكة "سي إن إن" عن مقتطفات من كتاب المذكرات الجديد للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعنوان "عِديني يا أمريكا"، وجه فيه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكشفت شبكة سي إن إن، الجمعة 13 نوفمبر 2026، عن مقتطفات من كتاب المذكرات الرئاسية الجديد للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعنوان "عِديني يا أمريكا"، المقرر صدوره رسمياً في 17 نوفمبر 2026، وجه فيه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت المقتطفات أن بايدن طالب نتنياهو مراراً في محادثاتهما الخاصة باتخاذ تدابير للحد من معاناة المدنيين في غزة، لكنه لاحظ نمطاً ثابتاً حيث كان نتنياهو يعد بتغيير المسار ثم يتبع ذلك بعمل عسكري يسفر عن سقوط مزيد من الضحايا.

وكتب بايدن حرفياً: "بيبي لم يكن لديه أي مشكلة في تقديم وعود لم يكن لديه القدرة أو النية للوفاء بها"، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي كان يقدم دائماً تبريرات وأعذاراً لكن النتيجة كانت تبقى واحدة.

وعبر عن إحباطه من عجز نتنياهو عن التفكير كرجل دولة وحماية مصالح إسرائيل طويلة الأمد، مؤكداً أنه ركز على احتياجاته السياسية الفورية وبقائه في السلطة، ومشبهاً نزعاته السياسية بنهج دونالد ترامب في تطويع المؤسسات لخدمة مصالحه الشخصية.

وأشار الرئيس السابق إلى أنه رغم معرفته بنتنياهو لعقود منذ أن كان عضواً في مجلس الشيوخ، إلا أنه شعر منذ عودة نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 بأن حماية إسرائيل باتت تعني "حمايتها من أعدائها ومن نفسها في آنٍ واحد".

ودافع بايدن في الكتاب عن استمرار دعم إدارته لإسرائيل رافضاً الاتهامات بأن نتنياهو نجح في التلاعب به، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن حجم المعاناة ونقص الغذاء والدواء في غزة يمثل "مأساة" يحمل عبئها معه، محذراً من أن الجيل القادم من القادة الأمريكيين قد لا يشارك في الالتزام التقليدي تجاه إسرائيل.

وخصص فصلا للرد على منتقديه داخل الحزب الديمقراطي بشأن قدراته الذهنية ومناظرته الشهيرة في يونيو 2024، موجهاً عتابا لقيادات بارزة مثل نانسي بيلوسي وتشاك شومر على ضغوطهم لدفعه للانسحاب من السباق الرئاسي.