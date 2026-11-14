الحرس الثوري: انفجار ناقلتي نفط جنوب هرمز بعد اصطدامهما بلغم بحري

خبرني - أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع حريق فيهما بعد اصطدامهما بلغم بحري جنوب مضيق هرمز.

وقالت العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري في بيان إن ناقلتي النفط حاولتا قبل ساعات العبور سرا عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز مع إطفاء أنظمة الرادار وتحديد المواقع، وفق ما أوردته وكالة "مهر" للأنباء.

وأضاف البيان أن الناقلتين تعرضتا لانفجار واشتعال النيران إثر اصطدامهما بلغم بحري، وأن ألسنة اللهب المنبعثة من إحدى السفينتين، وهي ناقلة نفط عملاقة، أضاءت سماء السواحل الجنوبية للمضيق خلال الليل.

وحذرت القوات البحرية للحرس الثوري مالكي السفن وشركات الملاحة البحرية من أن العبور عبر مضيق هرمز دون تنسيق مع مركز مراقبة حركة الملاحة التابع لها في المضيق، وتجاهل الترتيبات الإيرانية الخاصة به، سيؤدي إلى عواقب مماثلة.