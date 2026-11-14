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الكويت: إبعاد حارس أي بناية تُضبط فيها ممارسات مشبوهة

  • 14 نوفمبر 2026
  • 14:55
الكويت إبعاد حارس أي بناية تُضبط فيها ممارسات مشبوهة

خبرني - أكد مصدر أمني أن أي حارس بناية يثبت إشرافه على عقار تمارس داخله أعمال مشبوهة أو غير قانونية سيكون عرضة للإبعاد الإداري، مع إدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالعودة إلى البلاد، مشددا على أن حارس العقار يتحمل مسؤولية الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة تقع داخل المنشأة التي يتولى حراستها.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع جميع البلاغات والمعلومات المتعلقة بالممارسات غير القانونية، لافتا إلى أن مسؤولية الحارس لا تقتصر على حماية العقار، وإنما تشمل الإبلاغ عن أي نشاط مخالف يتم داخل نطاق إشرافه.

وذكر المصدر أن التنسيق الأمني الخليجي يتيح تسجيل بيانات المبعدين في دول مجلس التعاون، وبالتالي فإن من يتم إدراجه على قوائم المبعدين يكون غير مسموح له بدخول دول المجلس، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها.

وفي واقعة تؤكد استمرار الحملات الأمنية لملاحقة أوكار الممارسات غير القانونية، أحال رجال مباحث جليب الشيوخ 14 وافدا من جنسيات آسيوية إلى إدارة الإبعاد الإداري، مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا، وذلك عقب ضبطهم فجر الخميس الماضي داخل وكر للعب القمار في منطقة الجليب.

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