جبهة تراشق جديدة بسبب محمد رمضان.. ساويرس يحرج أحمد الفيشاوي

خبرني - اشتعلت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات مثيرة أدلى بها الفنان أحمد الفيشاوي حول الفنان محمد رمضان.

وفي التفاصيل كانت البداية عندما صرّح الفنان أحمد الفيشاوي في مقابلة تلفزيونية رداً على سؤال حول إمكانية إخراجه عملاً فنياً للفنان محمد رمضان، قائلاً بصيغة حملت طابع السخرية: "لا يمكن أخرج لمحمد رمضان لأنه مش وسيم!".

واستعرض الفنان المصري معاييره الخاصة لاختيار أبطال الأعمال الفنية التي يتولى إخراجها، مؤكداً استبعاده فكرة التعاون الإخراجي مع محمد رمضان؛ ومعللاً ذلك بأن الأخير لا يتمتع بالقدر الكافي من الوسامة التي يشترطها في بطل عمله من وجهة نظره.

وأوضح الفيشاوي، قائلاً بلهجة عفوية: "أحب أن يتمتع ممثلو أعمالي بدرجة كبيرة من الوسامة، وأن يكونوا طوال القامة وعريضي المنكبين فهذه هي مواصفات البطل الذي أبحث عنه، لذا سأختار فناناً آخر".

وأثارت تصريحات الفيشاوي حالة من الجدل، وعلى الفور تدخل رجل الأعمال نجيب ساويرس، وكتب على صفحته على منصة "إكس" يقول: "ومحمد رمضان لا يمكن يوافق إنك تخرج له لأسباب كثيرة".



وكان الفنان محمد رمضان قد أسدل الستار على أزمته مع زميله أحمد العوضي، بعد تبادل التراشق خلال الساعات الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "اعتذار لجمهوري الراقي.. بعتذر لكم عن التعليقات المتبادلة اللي صدرت مني ومن زميلي وأزعجتكم".



وشهدت الفترة الماضية سجالاً غير مباشر بين رمضان والعوضي، في ظل منافسة مرتقبة تجمعهما في الموسم الدرامي المقبل، بحسب منشورات نشراها على صفحتيهما الرسميتين في موقع "فيسبوك".

ويعود رمضان إلى الدراما بعد غياب سنوات عبر مسلسل "عشماوي"، بينما يواصل العوضي حضوره الدرامي هذه المرة من خلال مسلسل "سلطان الديب".