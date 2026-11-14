نتائج مدهشة لدراسة علمية على عصير الرمان.. انخفاض في ترسبات الشرايين وضغط الدم

خبرني - أظهرت أحدث الأبحاث أن تناول مشروب أحمر شائع يُمكن أن يساعد في تنظيف الشرايين وتقليل مستويات الكوليسترول "الضار" في الجسم.

ووجد العلماء أن عصير الرمان بمذاقه اللاذع ولونه الزاهي ليس مجرد مشروب لذيذ فحسب، بل يقدم أيضاً فوائد صحية عديدة، مما يجعله إضافة قيّمة للنظام الغذائي لأي شخص.



ونقلت جريدة "ديلي ميرور" Daily Mirror البريطانية، في تقرير لها عن أحدث الدراسات التي أجراها العلماء مؤخراً أن عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، ويلعب دوراً حيوياً في حماية جسم الإنسان من الكوليسترول الضار (LDL)، وهو ما يساعد في منع تراكم اللويحات (الترسبات) داخل الشرايين. ويشكل تراكم هذه اللويحات خطراً جسيماً؛ إذ يؤدي إلى تضييق الشرايين وتصلبها، مما يعيق تدفق الدم ويزيد من احتمالية الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ونقل التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" عن الباحثين قولهم إن الرمان قد يُسهم في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال آليات متعددة، تشمل: تقليل الإجهاد التأكسدي، ودعم إنتاج ونشاط أكسيد النيتريك، ومنع أكسدة الكوليسترول الضار.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن هذا المشروب يمكن أن يعزز الدورة الدموية، كما ثبت أنه يمنع تصلب الشرايين، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان في تقليل الالتهابات، مما يدعم صحة الشرايين. وقد وجدت الدراسة المنشورة في دورية "التغذية السريرية" انخفاضاً ملحوظاً في سمك اللويحات لدى المرضى الذين تناولوا الرمان على مدار عام كامل.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين شربوا عصير الرمان شهدوا انخفاضاً وصل إلى 30% في سمك جدار الشريان السباتي، بينما لوحظت زيادة بنسبة 9% لدى الأشخاص الذين تناولوا دواءً وهمياً.



وذكر الباحثون أن أقصى فائدة تم تحقيقها كانت بعد 12 شهراً من تناول عصير الرمان. وقالوا: "انخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 12% بعد عام واحد من تناول عصير الرمان، ولم يطرأ عليه أي انخفاض إضافي على مدار ثلاث سنوات من استهلاك العصير"، مشيرين إلى أن "مادة البوليفينول الموجودة في الرمان قد تكون هي المسؤولة عن هذه الفوائد".

وتُعد البوليفينولات المصدر الرئيسي لتأثيرات الرمان المضادة للأكسدة؛ فهي تساعد في تحسين وظائف بطانة القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة الحالية "توحي بأن استهلاك عصير الرمان من قِبل المرضى الذين يعانون من تضيق الشريان السباتي يؤدي إلى تقليل سُمك بطانة الشريان السباتي (سُمك الطبقة الداخلية والوسطى) وخفض ضغط الدم الانقباضي". وأضافوا: "قد تعود هذه التأثيرات إلى الخصائص القوية المضادة للأكسدة التي تتمتع بها البوليفينولات الموجودة في عصير الرمان".