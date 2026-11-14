العثور على شخص متوفى داخل مركبته في جرش.. والتحقيقات جارية

خبرني - وصلت إلى مستشفى جرش الحكومي، صباح اليوم السبت، جثة شخص عُثر عليه متوفياً داخل مركبته في محافظة جرش.

وباشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادثة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وقال نائب مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور مدحت القادري إنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد أسباب الوفاة.

وأكدت الجهات المعنية أن نتائج التحقيق والتقرير الطبي الشرعي ستسهم في توضيح تفاصيل الواقعة.