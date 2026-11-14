علبة بيبسي تقوده إلى الحبس 3 أشهر بعد إطلاق النار عليها في أحراش إربد

خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء إربد حكماً بحبس شخص ثلاثة أشهر، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية دون مبرر، خلال وجوده في منطقة أحراش لممارسة رياضة الجري.

وتعود تفاصيل القضية إلى حزيران 2026، عندما صادف المشتكى عليه خمسة أشخاص يحملون أسلحة نارية، وأقدم أحدهم على إطلاق النار باتجاه علبة بيبسي فارغة، قبل أن يطلب من المشتكى عليه تجربة الرماية.

وأطلق المشتكى عليه رصاصتين من مسدس أسود لا يعود له، فيما جرى تصوير الواقعة ونشر المقطع على موقع فيسبوك، ليبلغه أحد جيرانه في اليوم التالي بانتشار الفيديو، ما دفعه إلى حذفه.

وفي 18 حزيران 2026، تحركت الجهات المختصة بعد ورود معلومات عن الحادثة، وجرى استدعاء المشتكى عليه وضبطه، حيث أقر خلال التحقيق بما نُسب إليه.

وقررت المحكمة حبسه شهراً عن حيازة سلاح غير مرخص وثلاثة أشهر عن إطلاق النار دون داع، وتطبيق العقوبة الأشد لتصبح العقوبة النهائية ثلاثة أشهر، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاح حال ضبطه.

وصدر الحكم غيابياً في 28 تموز 2026، وهو قابل للاعتراض.