خبرني - ربّما تفوت ممثلة زيمبابوي في مسابقة ملكة جمال الكون، روزيانا هول، وعدد من المتسابقات الأفريقيات الأخريات، المشاركة في مسابقة هذا العام في بورتوريكو، في ظل سباقهن للحصول على تأشيرات دخول أمريكية.

ومن المقرر أن تمثّل هول زيمبابوي في الدورة الخامسة والسبعين من المسابقة التي تُتوَّج الفائزة بها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني ملكة لجمال الكون، لكنها لم تحصل بعد على تأشيرة تتيح لها السفر إلى الجزيرة التابعة للولايات المتحدة.

وقالت هول، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها عبر إنستغرام: "نحن في دوامة من المراجعات والمتابعات، نحاول الحصول على الموافقة على تأشيرتي".

وليست هول المتسابقة الأفريقية الوحيدة المتضررة من القيود؛ فقد سحبت زامبيا ممثلتها، باميلا موبانغا، من المسابقة بسبب قيود السفر الأمريكية.

وبدأت المتسابقات الوصول إلى بورتوريكو في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، لاستكمال إجراءات التسجيل وقياسات الأزياء وغيرها من الأنشطة التي تسبق المسابقة، ما يزيد الضغط على هول ومتسابقات أخريات، من بينهن ممثلة جنوب السودان، للحصول على تأشيراتهن.

وقالت هول: "كان من المفترض، بحسب الجدول الرسمي، أن أغادر اليوم إلى بورتوريكو للمشاركة في الدورة الخامسة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون".

وزيمبابوي واحدة من 19 دولة تخضع لقيود أمريكية جزئية على السفر، فُرضت بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10998، الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من يناير/كانون الثاني 2026.

وتعلّق هذه القيود إصدار تأشيرات الزيارة والدراسة والتبادل، فضلاً عن تأشيرات الهجرة، لمواطني الدول المشمولة بالقرار.



وقالت الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون في زامبيا، في بيان، إن وضع موبانغا ناجم عن قيود السفر، وليس عن ظروف شخصية.

وجاء في البيان: "على خلاف الحالات التي يُرفض فيها طلب تأشيرة متسابقة لأسباب تتعلق بظروفها الشخصية أو بوثائقها أو بتحديات تنظيمية، فإن وضع موبانغا مرتبط بقيود السفر الرئاسية الأمريكية التي تشمل زامبيا ودولاً أفريقية أخرى".

وتُوّجت موبانغا، البالغة من العمر 25 عاماً، وهي مُمرّضة مسجّلة، بلقب ملكة جمال الكون في زامبيا في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، وكان من المقرر أن تمثّل بلادها في المسابقة الدولية.

وأشار البيان إلى أن خمس دول أفريقية أخرى تواجه صعوبات مماثلة، من دون تسميتها.

وقالت هول إنها تشارك المتسابقات الأخريات مخاوفهن، مضيفة أنها أمضت الأسابيع القليلة الماضية في جنوب أفريقيا في محاولة للحصول على تأشيرتها.

وأضافت: "لست وحدي في هذا المأزق؛ بعض شقيقاتي الأفريقيات يواجهن المأزق نفسه، وأعرف تماماً ما تمُرّ به كل منهن".

وأعربت ممثلة جنوب السودان في المسابقة أيضاً عن عدم يقينها بشأن مشاركتها، إذ علّقت على فيديو هول قائلة: "فُرص وصولنا إلى مسابقة ملكة جمال الكون لا تتجاوز 50 في المئة".

وفي مقطع فيديو آخر نشرتْه قبل ذلك بثلاثة أيام، قالت هول إنها لا تزال تأمل في الوصول إلى بورتوريكو.

وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "تتواصل المعركة من أجل إيصال زيمبابوي إلى بورتوريكو".

فيما سحبت جمهورية الكونغو ممثلتها، جورجينا كامبونغو، من المسابقة. وقالت الجهة الوطنية المنظمة، في بيان، إنها تعلن انسحابها "بحزن عميق"، مشيرة إلى حظر سفر أمريكي دخل حيز التنفيذ في التاسع من يونيو/حزيران 2025.

وأعلنت لجنة مسابقة ملكة جمال الكون في أنغولا أيضاً انسحاب مُمّثلتها، واندرليا رودريغيز، بسبب قيود السفر المرتبطة بالتأشيرات.

وجاء في بيانها: "نودّ الإفادة بأن طلب التأشيرة قُدّم مرتين، لكننا لم نتلقَّ حتى الآن أيّ رد من السفارة الأمريكية".

وأضافت أن ذلك جعل استكمال ترتيبات السفر مستحيلاً، ما استلزم انسحابها من المسابقة.

ومن المقرر إقامة الحفل الختامي للمسابقة في قاعة خوسيه ميغيل أغريلوت في سان خوان.