الأردن يرأس الاتحاد الدولي لأطباء الأمراض الصدرية ويستضيف مؤتمره العالمي المقبل

خبرني - انتخب الطبيب الأردني محمد الطراونة، رئيسا للاتحاد الدولي لأطباء الأمراض الصدرية، خلال الانتخابات التأسيسية للهيئة القيادية للاتحاد، كما تقرر خلال الاجتماعات اختيار الأردن لاستضافة أعمال المؤتمر العالمي المقبل للاتحاد.

ويشكل هذا الإنجاز النوعي مكسبا استراتيجيا للأردن، إذ يكرس المكانة المرموقة والسمعة الدولية الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات الطبية الأردنية في المحافل العلمية العالمية، ويؤكد قدرة الطبيب الأردني على قيادة كبرى المؤسسات الطبية الدولية وصناعة القرار الصحي العالمي.

ويعزز اختيار الأردن لاستضافة المؤتمر العالمي موقع المملكة مركزا إقليميا رائدا للسياحة العلاجية والمؤتمرات الطبية المتخصصة، ما يفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات، واستقطاب كبار العلماء والباحثين الدوليين، ودعم مسيرة التطوير والابتكار في القطاع الصحي الأردني.

وأعرب الطراونة، على هامش أعمال المؤتمر الذي عقد يومي 13 و14 تشرين الثاني الحالي في الجزائر، عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية الكبيرة من ممثلي 87 دولة، مؤكدا أن توليه رئاسة هذا الكيان العالمي واستضافة الأردن مؤتمره العالمي المقبل يعكسان الثقل العلمي والحضور الريادي للكفاءات الطبية الأردنية والعربية على الساحة الدولية.

من جانبهما، أكد نائبا رئيس الاتحاد، مرزاق غرناوط، وسيبيل أرشين، أن تأسيس الاتحاد الدولي يمثل ترجمة حقيقية للنجاحات المتراكمة للتعاون العربي الأورومتوسطي والدولي، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق لجان علمية متخصصة وبرامج بحثية مشتركة لتطوير السياسات الصحية ومواجهة التحديات التنفسية المستجدة على المستوى العالمي، وصولا إلى انعقاد المؤتمر العالمي المقبل في المملكة.