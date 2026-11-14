ماذا نعرف عن وقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، وما حقوق المسافرين؟

خبرني - رفعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أطول وقف للرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت الإدارة إن وقف الرحلات يوم الجمعة، الذي استمر أكثر من أربع ساعات، جاء "بسبب ظروف استثنائية" ناجمة عن مشكلة في الاتصالات أثّرت في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية.

وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إنه لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم، وإن الجميع بخير.

إليكم ما نعرفه.

كم عدد الرحلات الجوية التي تأثّرت؟

أدّى وقف الرحلات إلى تأخير أكثر من 8,500 رحلة وإلغاء نحو 8,000 رحلة يوم الجمعة، وفقاً لموقع "فلايت أوير".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في إعلانها الأول عند الساعة 15:54 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:54 بتوقيت غرينتش)، إن جميع الرحلات المغادرة من داخل الولايات المتحدة ستُمنع من الإقلاع حتى إشعار آخر.

وكانت أكثر من 3,500 طائرة في الجو آنذاك. وحُوّل مسار بعضها إلى مطارات أخرى، فيما واصلت طائرات أخرى رحلاتها إلى وجهاتها.

وبعد ساعات، سُمح لبعض الرحلات بالإقلاع من مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وأعادت إدارة الطيران الفيدرالية فتح المجال الجوي عند الساعة 20:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ماذا عن الرحلات الدولية؟

عُلّقت جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة من الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول"، "بناءً على طلب إدارة الطيران الفيدرالية بسبب مشكلات تقنية"، وفقاً للموقع الإلكتروني للمنظمة.

وتضم "يوروكنترول" 42 دولة عضواً، بينها عشرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة وأوكرانيا وتركيا، فضلاً عن إسرائيل والمغرب.

وأوقف مطار سيدني، أكبر مطار دولي في أستراليا، إقلاع جميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.

وألغت شركة "إير كندا" رحلات بين الولايات المتحدة وكندا.

متى تعود حركة الطيران إلى طبيعتها؟

قال وزير النقل شون دافي، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن العطل ستكون له تداعيات متتابعة لبضعة أيام.

وأضاف دافي: "سنحتاج إلى بعض الوقت لمعالجة ما حدث بعد ظهر اليوم".

وقال إن عشرات الآلاف من الأشخاص علقوا في مطارات في أنحاء البلاد، وكثيرون منهم "لا يعرفون أين سينامون الليلة".

وقالت شركتا "دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" إنهما بدأتا استئناف عملياتهما.

وقالت شركة "أمريكان إيرلاينز" إنها "تركّز على تسيير أكبر عدد ممكن من الرحلات المتبقية هذا المساء". وقالت شركة "جيت بلو" إنها ستستأنف رحلاتها صباح السبت.

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تكون شركات الطيران ملزمة بدفع تعويضات إذا اعتُبر أن سبب التأخير يقع ضمن نطاق سيطرتها، مثل عطل في الطائرة أو مرض الطيار.

ولا يتعين على شركات الطيران تعويض الركاب، لأنها لم تكن مسؤولة عن الأعطال التي أصابت أنظمة إدارة الطيران الفيدرالية.

لكن الركاب يظلون مشمولين بقدر من الحماية بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية والقوانين المعمول بها في كل دولة.

وبموجب قانون إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية لعام 2024، يجب إتاحة ترتيبات سفر بديلة لركاب الرحلات الملغاة أو "المتأخرة تأخراً كبيراً" — أي ثلاث ساعات للرحلات الداخلية وست ساعات للرحلات الدولية — أو ردّ قيمة التذكرة كاملة إذا اختار الراكب عدم السفر.

ويُلزم القانون أيضاً جميع شركات الطيران بردّ قيمة التذاكر المشتراة ببطاقات ائتمان في غضون سبعة أيام عمل من تقديم الطلب، وفي غضون 20 يوماً للتذاكر المشتراة بوسيلة دفع أخرى.

وإذا وافق الراكب على رحلة جديدة تقدّمها شركة الطيران، فلن يكون بإمكانه استرداد قيمة التذكرة.

وفي الولايات المتحدة، لا تُلزم شركات الطيران بتقديم قسائم وجبات أو تغطية تكاليف الإقامة، لكن بعضها قد يقدّم مساعدة مجانية للعملاء.

ومع ذلك، إذا كان الركاب يسافرون من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة أو على متن رحلة تشغّلها شركة طيران بريطانية، فقد تكون لهم حقوق إضافية.

ويشمل ذلك توفير الوجبات والإقامة، عند الضرورة، وإيصالكم إلى وجهتكم. وينبغي لشركة الطيران ترتيب سفركم على متن رحلة بديلة دون أي تكلفة إضافية.

وبموجب القانون البريطاني، يقع على عاتق شركات الطيران واجب رعايتكم عند تأخر الرحلات أو إلغائها.

ولا يهم سبب التأخير أو الإلغاء. لذا، فإن أي شخص تضرّر من التأخيرات في النقل الجوي سيكون مشمولاً بهذه الحقوق.

ما سبب وقف إقلاع الرحلات الجوية؟

قال دافي إن نظاماً قديماً لاتصالات مراقبة الحركة الجوية تعرّض لحمل زائد.

وأضاف: "إنها اتصالات تناظرية. فقد تعرّضت محوّلات الشبكة وأجهزة التوجيه لحمل زائد من البيانات، فتوقفت عن العمل".

وقال إن ذلك أثّر على الاتصالات والرادار، وإن النظام يحتاج إلى تحديث شامل، مقدّراً تكلفته بنحو 50 مليار دولار.

وأضاف: "سيستمر في التعطّل".

وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، خلال المؤتمر الصحفي، إنهم لم يرصدوا "أي دليل على الإطلاق" على أن ما حدث كان هجوماً سيبرانياً.

واستبعد أيضاً أي صلة بالعطل العالمي الذي أصاب مايكروسوفت وبدأ يوم الخميس.

وقال مولين إن إدخال بعض التقنيات الجديدة إلى نظام قديم لمراقبة الحركة الجوية أدّى إلى تحميله فوق طاقته.

وشدّد الوزيران على أن سلامة الناس لم تكن معرّضة للخطر في أي وقت خلال وقف الإقلاع.

متى كان آخر وقف لإقلاع الرحلات الجوية؟

كان هذا ثاني وقف من نوعه على مستوى البلاد منذ الوقف الذي أعقب مباشرة عمليات اختطاف الطائرات التي نفّذها تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال الدكتور غاي غراتون، الأستاذ المشارك في الطيران بجامعة كرانفيلد، لفريق "بي بي سي فيريفي" للتحقق: "يبدو أن هذا هو الأسوأ منذ هجمات 11 سبتمبر، لكنه بالتأكيد لم يكن بالحجم نفسه".

وأشار الدكتور غراتون إلى وقف إقلاع الرحلات في الولايات المتحدة عام 2023 بسبب عطل في نظام إشعارات المهمات الجوية "نوتام".

وقال: "استمر ذلك ساعة و52 دقيقة، وأدّى إلى تأخير نحو 9,500 رحلة وإلغاء نحو 1,300 رحلة".

وأدّى العطل في عام 2023 إلى تعذّر نشر إشعارات سلامة الحركة الجوية، ومُنعت الرحلات من الإقلاع حتى استُعيد عمل النظام.

لكن حادثة الجمعة استمرّت وقتاً أطول من حادثة عام 2023.