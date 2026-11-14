(النشامى)..رُبَّ ضارة نافعة...!

كنت اود ان نكحل عيوننا بالنشامى، وهم يلعبون ودياً امام المنتخب الأسترالي في قلب عمان، لكن نقل المباراة الى الشقيقة قطر، ربما يكون افضل من الناحية الفنية، لاسباب عدة اهمها : جودة الملاعب في بلد استضاف في آخر عشر سنوات، بطولات دولية عدة، مثل كأس آسيا، وكأس العرب، وعلى رأسها كأس العالم.

ان مما يؤسف عليه انه حتى نجوم منتخبنا ، باتوا يطالبون باللعب الخارجي ، خوفاً من ارضية ملاعبنا غير الصالحة، والتي تشكل خطورة على اللاعبين من الاصابة! ، علماً بأن الجالية الأردنية في قطر، ستكون كعادتها متواجدة لتشد من ازر نجومنا، كما ان اللعب خارج الارض، يخفف من الضغط النفسي على الفريق الذي يلعب على أرضه ، فارض قطر تصبح محايدة لكلا المنتخبين، الاردني والأسترالي.

ختاماً... فارجو ان ياتي اليوم الذي تصبح فيه ملاعبنا، قبلة لكل المنتخبات، الصديقة والشقيقة تقيم معسكراتها ، ومبارياتها ، مما يعود بالنفع علينا رياضياً واقتصادياً وسياحياً وسمعة.

والله من وراء القصد.