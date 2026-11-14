أمانة عمّان تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (الحي النموذجي) في جبل الحسين

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع "الحي النموذجي" في منطقة جبل الحسين، بهدف تطوير البنية التحتية وتحديث المرافق العامة وتأهيل المنطقة وفق المعايير الهندسية والبيئية.

وأوضحت الأمانة أن تنفيذ المشروع يستمر 540 يوما، ضمن خطتها لتطوير البيئة الحضرية وتعزيز استدامتها، بما ينعكس إيجابا على الحركة التجارية والتنقل في المنطقة.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل وإنشاء الأرصفة والشوارع، وتجهيزها بمسارات ومرافق مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهل حركتهم أثناء التنقل والتسوق، ويخدم السكان والتجار ومرتادي المنطقة.

كما تتضمن تحويل شبكة الكهرباء الهوائية إلى شبكة أرضية، ونقل أعمدة الكهرباء والاتصالات، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية.

ودعت الأمانة السكان والتجار ومرتادي جبل الحسين إلى التعاون مع كوادرها خلال فترة تنفيذ المشروع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الحركة والحد من الإعاقات المرورية.