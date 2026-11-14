حكيم الدراوشة يخطف لقب كأس ريد بُل وينجز الأردن ويتأهل لتمثيل المملكة في النهائيات العالمية في ميامي

خبرني - دخل حكيم الدراوشة التاريخ من بوابته الإلكترونية بعدما أصبح أول أردني يحرز اللقب الوطني لكأس ريد بُل وينجز التي احتضنتها المملكة للمرة الأولى. وتأهل الدراوشة بالتالي لتمثيل البلاد في النهائيات العالمية لهذه البطولة الفريدة التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام في مدينة ميامي الأميركية.

وشهدت بطولة كأس ريد بُل وينجز، وهي عبارة عن منافسات مميّزة في لعبة EA SPORTS FC™ 27، مشاركة المئات من عشاق الألعاب الإلكترونية الذي خاضوا مواجهات رائعة سعيًا لاقتناص فرصة تمثيل الأردن في النهائيات العالمية، ومواجهة نخبة اللاعبين من مختلف بقاع الأرض.

وتُوّج الدراوشة بلقب النسخة الأولى من البطولة الوطنية التي أُقيمت في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر في مركز التأهيل والتدريب للرياضات والألعاب الإلكترونية (THE ARC)، داخل مجمّع الملك الحسين للأعمال، ليحجز بذلك مقعده في النهائيات العالمية بمدينة ميامي.

وشهدت البطولة مشاركة مئات اللاعبين عبر تسع جولات تأهيلية أُقيمت في الجامعات وعبر الإنترنت، مانحةً مجتمع لاعبي EA SPORTS FC™ 27 في الأردن فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الساحة الدولية. وبعد منافسات إقصائية حماسية، تأهل أفضل 16 لاعبًا إلى النهائيات الوطنية، حيث خاضوا مواجهات متتالية لبلوغ المباراة الحاسمة.

وفي مباراة نهائية شيّقة خاضها في مواجهة علي الضمور، قدّم حكيم أداءً قويًا وحسم المواجهة بنتيجة 6-2، ليخطف عن جدارة اللقب الوطني.

وبدعم من الشريكين أمنية أمنية إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن والبنك الأهلي الأردني، احتفى الحدث بنمو مجتمع الألعاب الإلكترونية في الأردن، وجمع اللاعبين والجماهير في ليلة حافلة بالمنافسات. وبعد إحرازه اللقب الوطني، سيمثّل حكيم المملكة في النهائيات العالمية لكأس ريد بُل وينجز في ميامي، حيث سينقل مهاراته من أجواء المنافسات المحلية إلى المستوى العالمي.

نبذة عن حكيم الدراوشة

يشتهر حكيم الداروشة بكونه بطل الأردن بلا منازع وأحد أبرز لاعبي "إي إيه سبورتس إف سي" (EA SPORTS FC) في الشرق الأوسط، ويمثّل بفخر فريق "فيت" للرياضات الإلكترونية (FATE Esports)، والاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في المنافسات الدولية. وبفضل سجل حافل بالانتصارات في الأردن وقطر والمغرب، رسّخ مكانته بين نخبة اللاعبين في المنطقة، محققًا ألقابًا وطنية متعددة وانتصارات في بطولات دولية، ومؤكدًا باستمرار تفوّقه على مستوى المنطقة.