الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص خلال توغله في جباتا الخشب جنوبي سورية

خبرني - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 أشخاص خلال توغلها، الجمعة، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سورية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت "سانا" إن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من 9 آليات عسكرية توغلت في البلدة، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت الأشخاص الثلاثة قبل أن تفرج عن أحدهم لاحقا.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أقدموا على خلع أبواب عدد من المحال التجارية وتكسير واجهاتها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في 23 تشرين الأول الماضي شخصا أثناء رعيه الأغنام في محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، من خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة ‏منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏

وتطالب سورية باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقا للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏