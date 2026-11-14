5 أطعمة في مطبخك قد تمنح بشرتك فوائد الكولاجين وتحافظ على شبابها

خبرني - لا يقتصر الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها على استخدام مستحضرات العناية أو تناول مكملات الكولاجين، إذ يمكن أن يبدأ الاهتمام بصحة الجلد من مائدة الطعام. فبعض الأطعمة اليومية تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات ودهون صحية قد تساعد على حماية خلايا الجلد من التلف، وتعزيز ترطيبه ومرونته، والحد من ظهور علامات الشيخوخة.

ورغم انتشار مساحيق الكولاجين باعتبارها وسيلة لدعم صحة البشرة، فإن إدخال أطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية إلى النظام الغذائي قد يوفر فوائد مهمة، دون الحاجة بالضرورة إلى الاعتماد على المكملات.

وفيما يلي خمسة أطعمة قد تساعد على تحسين مرونة الجلد ومقاومة علامات التقدم في العمر، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1- الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. ولا تقتصر أهمية هذا المركب على الصحة العامة، بل تشير الأبحاث إلى دوره المحتمل في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وتشير دراسات إلى أن تناول الطماطم والأطعمة الغنية بالليكوبين قد يساعد على تقليل احمرار الجلد الناتج عن التعرض للشمس، والحد من بعض علامات الشيخوخة المبكرة، مثل التجاعيد والبقع العمرية. ومع ذلك، لا يمثل تناولها بديلًا عن استخدام واقي الشمس.

2- التوت

يتميز التوت باحتوائه على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، خصوصًا المركبات الفينولية، التي قد تساعد على حماية خلايا الجلد من الإجهاد التأكسدي والأضرار المرتبطة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

ولا تتوقف فوائده عند البشرة، إذ ترتبط مضادات الأكسدة الموجودة فيه أيضًا بدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات، ما يجعله إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي اليومي.

3- الأفوكادو

يُعد الأفوكادو مصدرًا غنيًا بالدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وقد تساعد هذه العناصر على دعم صحة البشرة والحفاظ على مرونتها.

ووجدت دراسة أُجريت عام 2022 أن النساء اللواتي تناولن حبة أفوكادو يوميًا لمدة ثمانية أسابيع سجلن تحسنًا في صلابة الجلد ومرونته، وهي عوامل ترتبط بمظهر البشرة واحتمالات ظهور التجاعيد.

كما تساعد الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو الجسم على امتصاص الكاروتينات، وهي مركبات مضادة للأكسدة قد تسهم في حماية الجلد وتحسين مظهره.

4- اللوز

لا تقتصر فوائد اللوز على احتوائه على البروتين والألياف والدهون الصحية، بل يوفر أيضًا فيتامين "ه"، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة ودوره في حماية خلايا الجلد.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2021 أن تناول اللوز يوميًا ارتبط بانخفاض ظهور التجاعيد والتصبغات الجلدية لدى النساء المشاركات.

ويعتقد الباحثون أن فيتامين "ه" قد يسهم في حماية البشرة من بعض الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، بينما يحتوي اللوز أيضًا على كميات من حمض ألفا-لينولينيك، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية المرتبطة بدعم ترطيب الجلد.

5- الأسماك الدهنية

يوفر السلمون والسردين والماكريل والأنشوجة كميات جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تؤدي أدوارًا مهمة في وظائف الجسم، بما في ذلك دعم صحة الجلد.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الأسماك الدهنية قد يساعد على تحسين وظيفة الحاجز الواقي للبشرة، وتعزيز احتفاظها بالرطوبة وتقليل التلف. كما قد تسهم أحماض أوميغا 3 في تخفيف الالتهابات المرتبطة ببعض المشكلات الجلدية، مثل الصدفية والإكزيما.

كيف تستفيد من هذه الأطعمة يوميًا؟

لا يتطلب دعم صحة البشرة تغييرات معقدة في النظام الغذائي، بل يمكن البدء بإضافات بسيطة إلى الوجبات المعتادة. فعلى سبيل المثال، يمكن تناول شرائح الطماطم مع توست الأفوكادو، أو إضافة التوت واللوز إلى الزبادي والشوفان في وجبة الإفطار.

كما يمكن تناول السلمون المشوي مع اللوز، أو إعداد وجبة من السمك مع الغواكامولي والطماطم، للحصول على مزيج من البروتين والدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

وختاماً، لا يوجد طعام واحد قادر على منع التجاعيد أو تعويض جميع فوائد الكولاجين، لكن اتباع نظام غذائي متوازن ومتعدد المصادر، إلى جانب الحماية من الشمس وشرب كمية كافية من الماء والنوم الجيد، قد يساعد على الحفاظ على صحة البشرة ومظهرها مع التقدم في العمر.