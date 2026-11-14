من الزبادي إلى المقليات.. اختيارات غذائية تؤثر في صحة أمعائك

خبرني - لا تقتصر أهمية صحة الأمعاء على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، بل تمتد إلى دعم الجهاز المناعي والحفاظ على العافية العامة. ويلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في الحفاظ على توازن الميكروبيوم، وهو مجتمع البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي وتؤثر في وظائفه.

ولتعزيز صحة الأمعاء، لا يتعلق الأمر بإضافة أطعمة مفيدة إلى وجباتك فحسب، بل أيضًا بالحد من بعض الخيارات التي قد تؤثر سلبًا في توازن البكتيريا النافعة. وفيما يلي أطعمة يُنصح بتناولها.



الزبادي.. مصدر للبروبيوتيك

يحتوي الزبادي، خصوصًا الأنواع التي تضم مزارع حية ونشطة، على بكتيريا نافعة تساعد في دعم توازن ميكروبيوم الأمعاء وتحسين الهضم. وقد يسهم تناوله بانتظام في تخفيف بعض المشكلات الهضمية، مثل الانتفاخ والإمساك. ويُفضّل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى لتجنب السكريات المضافة.

الكفير.. تنوع أكبر من البكتيريا النافعة

يُعد الكفير مشروبًا من الحليب المخمّر، ويتميز باحتوائه على مجموعة متنوعة من سلالات البروبيوتيك، وقد يساعد على دعم الهضم ونمو البكتيريا النافعة. كما يوفر عناصر غذائية مهمة، منها الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين "ب12"، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى العصائر المخفوقة.

مخلل الملفوف.. فوائد التخمير والألياف

يحتوي مخلل الملفوف المخمّر، المعروف باسم "الساوركراوت"، على بكتيريا نافعة وألياف غذائية تساعد على تغذية ميكروبيوم الأمعاء. كما يوفر فيتامين "سي" ومركبات مضادة للأكسدة، وقد يدعم الهضم ويساعد الجسم على الاستفادة من العناصر الغذائية.

الكيمتشي.. طبق كوري يدعم الميكروبيوم

يُصنع الكيمتشي من خضراوات مخمّرة، أبرزها الملفوف، ويتميز باحتوائه على البروبيوتيك والألياف التي تغذي البكتيريا النافعة. إلى جانب مركبات نباتية قد تساعد على مقاومة الالتهاب.

الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف

تُعد أطعمة مثل التفاح والموز والهليون والبروكلي مصادر للألياف، التي تعمل بعض أنواعها بوصفها بريبيوتيك، أي غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء. ويساعد تناولها بانتظام على تحسين حركة الأمعاء ودعم الهضم، فضلًا عن دورها في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

فيما يوصي الخبراء بتجنب عادات غذائية تضر بصحة الأمعاء.

الأطعمة فائقة المعالجة

قد تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على كميات مرتفعة من السكريات المضافة والدهون والملح، فضلًا عن بعض الإضافات والمواد الحافظة. كما أن كثيرًا منها يفتقر إلى الألياف، ما قد يؤثر في توازن ميكروبيوم الأمعاء ويحد من تغذية البكتيريا النافعة.

المحليات الصناعية

توجد المحليات الصناعية في كثير من المشروبات الغازية المخصصة للحمية والمنتجات الخالية من السكر. وتشير بعض الدراسات إلى أن أنواعًا منها قد تؤثر في تركيب بكتيريا الأمعاء واستجابة الجسم للغلوكوز، كما قد تسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص.

الأطعمة المقلية

قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون إلى إبطاء عملية الهضم وزيادة الشعور بالانزعاج الهضمي. كما أن الاعتماد عليها بدلًا من الأطعمة الغنية بالألياف قد يحرم الأمعاء من عناصر مهمة لدعم وظائفها.

اللحوم الحمراء والمصنّعة

قد يرتبط الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنّعة بتغيرات غير مرغوبة في بكتيريا الأمعاء وزيادة الالتهاب. وتحتوي اللحوم المصنّعة، مثل النقانق واللانشون، غالبًا على إضافات ومواد حافظة، لذلك يُنصح بالحد من تناولها واستبدالها بمصادر متنوعة للبروتين.

التوازن الغذائي مفتاح صحة الأمعاء

لا تتطلب العناية بالأمعاء اتباع نظام غذائي معقد، بل تبدأ باختيارات يومية بسيطة، مثل زيادة تناول الألياف، وإضافة الأطعمة المخمّرة المناسبة، وتقليل الأطعمة فائقة المعالجة والمقليات. ويساعد التنوع الغذائي والاعتدال على دعم بيئة أكثر توازنًا داخل الأمعاء، مع مراعاة أن استجابة الجهاز الهضمي لبعض الأطعمة تختلف من شخص إلى آخر.