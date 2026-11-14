ما التهم التي يواجهها المتهمون في هجوم كنيسة حمود بالكرك قبل النطق بالحكم الأحد؟

خبرني - تعقد محكمة أمن الدولة، يوم الأحد ، جلسة النطق بالحكم في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك وأودى بحياة 9 شهداء، وذلك عقب اختتام جلستها الثالثة يوم الأربعاء الماضي، وفق ما أكده محامي عائلات الشهداء عامر هلسه.

لائحة الاتهام.. 7 تهم رئيسة تلاحق المتهمين الخمسة

واستنادا إلى لائحة الاتهام الرسمية الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026، عقب انتهاء التحقيقات وجمع بينات مسرح الجريمة، يواجه المتهمون الخمسة في القضية وهم المنفذون الثلاثة الرئيسيون ومتهمان اثنان ببيع الأسلحة سبع تهم رئيسة تتمثل في الآتي:



القتل العمد لغايات إرهابية: القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك (مكررة 9 مرات بعدد الشهداء).

استخدام الأسلحة في أعمال إرهابية: تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك (مكررة مرتين).



حيازة الأسلحة الإرهابية: حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.

المؤامرة الإرهابية: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

الترويج للفكر المتطرف: الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

الإخلال بالنظام العام: القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.

تهديد الأمن المجتمعي: تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

مسار المحاكمة وشهادات ذوي الشهداء

وشهدت محكمة أمن الدولة ثلاث جلسات متلاحقة لحسم ملف القضية وفق الأطر القانونية:

الجلسة الافتتاحية (4 تشرين الثاني): جرى خلالها تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى إجابات المتهمين حول التهم المسندة إليهم، مع تعيين محامين للدفاع عنهم وفقا للأصول القانونية.

الجلسة الثانية (8 تشرين الثاني): عقدت بحضور المتهمين الخمسة؛ حيث مثل المتهمان ببيع الأسلحة وجاهيا أمام هيئة المحكمة، فيما شارك المنفذون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي (المحاكمة عن بعد)، واستمعت المحكمة لشهادات ذوي الشهداء والمصابين الذين تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار أثناء مراسم التشييع.

الجلسة الثالثة والمرافعة الختامية (11 تشرين الثاني): استكملت المحكمة الاستماع إلى شهود النيابة العامة ومناقشتهم في الضبوط المتعلقة بالقضية، عقب تقديم المدعي العام لمرافعته الختامية، قبل أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم غدا الأحد.

خلفيات الهجوم وعملية الضبط الأمني

وتعود وقائع القضية إلى يوم الجمعة الموافق 23 تشرين الأول 2026، حين بادر مسلحون بإطلاق النار على المواطنين خلال مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.



وفي 26 تشرين الأول 2026، أعلنت مديرية الأمن العام في بيان رسمي تنفيذ مداهمة أمنية لموقع تحصن المنفذين الثلاثة في منزل مهجور بمحافظة الكرك؛ حيث رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية، قبل أن يتم التعامل معهم وإصابتهم جميعا، وإلقاء القبض عليهم، وضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم.