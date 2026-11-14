من هي أليس هوانغ التي أطاحت بـ عبقري التكنولوجيا الأمريكية؟

خبرني - نفت بكين اتهامها بالتجسس، فيما قالت واشنطن إن التحقيق لم يحسم الأمر بعد، وسط كشف علاقة تربطها بجنسن هوانغ. فمن هي أليس هوانغ التي أطاحت بـ"عبقري التكنولوجيا الأمريكية"؟

فقد أفادت وسائل إعلام بينها "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" بأن السلطات الأمريكية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" ومقرها سنغافورة، كانت تتجسس لصالح بكين.

وقالت "نيويورك تايمز" إن وزير الخارجية ماركو روبيو أشرف في ربيع 2026 على إعداد مذكرة سرية تتضمن معلومات مخابراتية تشير إلى أن وزارة أمن الدولة الصينية جندت هوانغ لاستهداف الرئيس التنفيذي لإنفيديا، لكن بكين نفت أن تكون هوانغ جاسوسة. وذكرت "نيويورك تايمز" في 10 نوفمبر أن روبيو أطلع الرئيس دونالد ترامب، على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى الصين في مايو، على معلومات مخابراتية أمريكية تشير إلى أن جنسن هوانغ كان على علاقة بامرأة يعتقد أنها جاسوسة صينية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإحاطة كانت المرة الثانية على الأقل خلال سبعة أشهر التي يتلقى فيها ترامب تلك المعلومات.

وقال ترامب في 9 نوفمبر إن مكتب التحقيقات الاتحادي ينظر في مزاعم التجسس، مضيفا أن جنسن هوانغ أبلغه بأنه لم يكن على علم بها. وقال النائب العام الأمريكي تود بلانش في 12 نوفمبر إن وزارة العدل لم تتوصل بعد إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة للصين.

وأفادت سي.إن.إن في اليوم نفسه بأن مسؤولي المخابرات الأمريكية ما زالوا يعملون على فهم العلاقة، نقلا عن أشخاص قالوا إن هناك خلافا بشأن قوة الأدلة على تجنيدها.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة في 12 نوفمبر إنها صادرت جواز سفر أليس هوانغ في 2025 خلال التحقيق معها في مخالفات أخرى، منها شراء خوادم صدرت عبر سنغافورة إلى ماليزيا دون دخولها السوق السنغافورية، وإنه لا توجد أدلة كافية لإثبات ارتكابها أي مخالفات. وأضافت أن هوانغ غادرت البلاد في فبراير ومنعت من العودة عقب التحقيق.

وذكرت "فاينانشال تايمز" في 6 نوفمبر أن أليس هوانغ أقامت علاقة مع جنسن هوانغ، وفي 8 نوفمبر أصدر جنسن هوانغ بيانا أقر فيه بعلاقة خارج إطار الزواج من دون أن يسميها.

ولا تربط جنسن هوانغ وأليس هوانغ صلة قرابة. وأصبحت هوانغ المساهم المسيطر في شركة ميغاسبيد إنترناشونال للحوسبة السحابية في مارس 2023، وفق مجموعة الأبحاث سي4إيه.دي.إس التي راجعت سجلات الشركات.

وذكرت نيويورك تايمز في أكتوبر 2025 أن الشركة كانت محل تحقيق أمريكي بشأن مساعدتها عملاء صينيين في الحصول على رقائق متطورة من إنفيديا تخضع لضوابط التصدير، ونفت الصين الاتهام، ولم يصدر قرار علني بمخالفة الشركة.

وأفاد موقع "ذي إنفورميشن" بأن صلات جنسن هوانغ بأليس هوانغ سهلت مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين بما لا يقل عن 7.5 مليار دولار.