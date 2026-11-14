السعودية تنفذ أحكام القتل تعزيراً بحق 4 أردنيين

خبرني - كشفت بيانات وزارة الداخلية السعودية ومنظمة العفو الدولية عن تنفيذ أحكام القتل تعزيرا بحق 4 مواطنين أردنيين في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، بعد إدانتهم في قضايا مرتبطة بأقراص الإمفيتامين المخدرة، فيما كشفت البيانات الرسمية أسماءهم والتهم التي أدينوا بها وتفاصيل تنفيذ الأحكام بحقهم.

والأردنيون الأربعة هم (ع.م)، و(م.ع) و(م.ف)، و(ي.ع)، ونفذت السعودية الأحكام بحقهم على مرحلتين؛ الأولى في منطقة الحدود الشمالية مطلع كانون الثاني، والثانية في منطقة الرياض خلال نيسان الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن (ع.م) أدين بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، فيما أدين (م.ع) بتلقي الكمية ذاتها وجلبها بقصد الترويج. أما (م.ف)، و(ي.ع)، فأدينا بجلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدرة.

إعدام أردنيين اثنين في الحدود الشمالية

وفي 5 كانون الثاني 2026، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق ثلاثة أشخاص في منطقة الحدود الشمالية، بينهم مواطنان أردنيان وآخر سوري.

وذكر بيان الوزارة أن عمر محمد، أردني الجنسية، أقدم على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة، فيما أقدم محمد عارف، أردني الجنسية، وسلطان محمد، سوري الجنسية، على تلقي الكمية ذاتها وجلبها بقصد الترويج.



وبينت الوزارة أن الجهات الامنية تمكنت من القبض على المدانين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبعد إحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا.



وأضاف البيان أن الحكم أصبح نهائيا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، قبل تنفيذ أحكام القتل بحق الثلاثة يوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026 في منطقة الحدود الشمالية.

وبذلك كان عمر أول الأردنيين الأربعة الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام خلال العام، فيما كان محمد الخربطلي الثاني، بعد إدانته بتلقي الكمية المخدرة وجلبها بقصد الترويج.

اسمان جديدان في إعدامات نيسان بالرياض

وفي 12 نيسان 2026، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 7 أشخاص في منطقة الرياض، بينهم خمسة سعوديين ومواطنان أردنيان هما (م.ف)، و(ي.ع).

وقالت الوزارة إن المدانين أقدموا على جلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدرة، وتمكنت الجهات الامنية من القبض عليهم، وبعد التحقيق وإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر حكم بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا.

وأكدت الوزارة أن الحكم أصبح نهائيا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، قبل تنفيذ الحكم بحق الأشخاص السبعة يوم الأحد 12 نيسان 2026 في منطقة الرياض.

وبذلك ارتفع عدد الأردنيين الذين نفذت السعودية بحقهم أحكام القتل تعزيرا خلال النصف الأول من العام إلى أربعة.

4 أردنيين ضمن إحصائية دولية للإعدامات

وعلى صعيد الأرقام، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته يوم 22 حزيران 2026، إن السلطات السعودية نفذت 96 حكما بالإعدام منذ بداية العام وحتى 22 حزيران، بينها 61 حكما على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات.



وأوضحت المنظمة أن 39 من الذين أعدموا في قضايا المخدرات كانوا من الأجانب، بينهم أربعة أردنيين، إلى جانب 7 إثيوبيين و7 باكستانيين و5 سودانيين و3 سوريين، فضلا عن جنسيات أخرى.

وتتطابق حصيلة الأردنيين الأربعة الواردة في إحصائية منظمة العفو الدولية مع الأسماء التي كشفت عنها بيانات وزارة الداخلية السعودية في كانون الثاني ونيسان الماضيين.