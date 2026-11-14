حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلن  مشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة

خبرني - عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني، اليوم السبت، مؤتمر الإدارة المحلية، برعاية رئيس المجلس المركزي للحزب الكابتن محمد الخشمان، وبحضور الأمين العام للحزب محمد فواز الخصاونة، وقيادات وأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة والمجلس المركزي، وجمع من أعضاء الحزب.

وأعلن الأمين العام للحزب، محمد فواز الخصاونة، خلال المؤتمر، قرار الحزب المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، وفتح باب الترشح أمام أعضاء الحزب الراغبين في خوض هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأكد الخصاونة أن مشاركة الحزب تأتي انطلاقًا من رؤيته في تعزيز دور الأحزاب في الإدارة المحلية، وترسيخ المشاركة السياسية، وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في صناعة القرار المحلي وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.

وتخللت أعمال المؤتمر كلمات لكل من نائب الأمين العام ليلى السيد، والنائب الدكتورة رانيا أبو رمان، تناولت أهمية تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز العمل المؤسسي والحزبي.

كما ناقش المؤتمر استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وآليات العمل التنظيمي والتحضير للانتخابات البلدية المرتقبة في ربيع عام 2027.

ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن استراتيجية حزب الاتحاد الوطني الأردني الرامية إلى تعزيز حضوره في الحياة السياسية والعمل العام، وترجمة رؤيته وبرامجه إلى مشاركة فاعلة في مسيرة التحديث السياسي والتنمية المحلية.