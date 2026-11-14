بالشراكة مع وزارة البيئة والسفارة الفرنسية .. أورنج الأردن تُنظّم مبادرة لزراعة الأشجار

خبرني -تأكيداً على التزامها المستمر بحماية الموارد الطبيعية ودعم العمل المناخي، نظّمت أورنج الأردن مبادرة لزراعة الأشجار في حديقة مركز بيانات أورنج في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء. وجاء ذلك ضمن فعّاليات شهر البيئة والمناخ لعام 2026 الذي تنظّمه وزارة البيئة بالشراكة مع السفارة الفرنسية في عمّان. وشهدت الفعّالية حضور سفير فرنسا في الأردن، سعادة السيد فرانك جيليه، والرئيس التنفيذي للشركة، المهندس فيليب منصور، إلى جانب أعضاء من اللجنة التنفيذية وعدد من الموظفين.

وتُجسّد هذه الخطوة رؤية أورنج الأردن الأوسع لتعزيز أهداف مسؤوليتها المجتمعية من خلال المساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية، ونشر الوعي، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً.

كما شهدت المبادرة مشاركة لافتة من موظفي الشركة، تحت مظلة مبادرة Engage for Change التي أطلقتها أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا لترسيخ ثقافة العمل المجتمعي والتطوع، مع التركيز على القضايا الاجتماعية والبيئية.

وصرّح سفير فرنسا في الأردن، سعادة السيد فرانك جيليه، أن المبادرة اليوم تنطلق في لحظة جوهرية بالنسبة للدبلوماسية المناخية الدولية، بالتزامن مع تجمُّع مجتمعي عالمي في أنطاليا لحضور مؤتمر الأطراف (COP31). ويذكّر هذا المؤتمر بضرورة النظر إلى ما يتعدى الالتزامات وتسريع وتيرة العمل المناخي الملموس. وأضاف أن تنفيذ اتفاقية باريس يتطلب تعاوناً دولياً قوياً، وتعبئة أكبر لتمويل المناخ، والابتكار، والمشاركة الفاعلة من قبل القطاع الخاص.

ومن جانبه، سلّط الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، الضوء على دور الشركة الحيوي في دمج المسؤولية البيئية عبر مختلف عملياتها، بدءاً من تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وصولاً إلى دعم جهود التحريج الوطنية. وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الزارعة، ساهمت أورنج الأردن في زراعة ما يقارب 5,500 شجرة عبر غاباتها الثلاث، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر. وأضاف أن الشركة تواصل التزامها بتعزيز الممارسات المسؤولة وإشراك موظفيها في المبادرات التي تساعد على بناء مستقبل أكثر استدامة للمملكة.