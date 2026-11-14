سمير الحوامدة (ابو ريان) في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ؛

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة الحوامدة في الطفيلة المرحوم سمير جميل الحوامدة (ابو ريان)

وتاليا تفاصيل العزاء :

سيتم الصلاة عليه في مسجد العيص الكبير بعد صلاة عصر السبت و الدفن في مقبرة مجادل

تقبل التعازي للرجال و في ديوان آل الحوامدة الطفيله / القصر

والنساء في صالة جود

ولمدة يومين من الساعة الرابعة عصرا و لغاية الساعه التاسعه مساء

واليوم الثالث في عمان سيتم تحديد مكانه لاحقا

إنا لله وإنا إليه راجعون