*
السبت: 14 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سمير الحوامدة (ابو ريان) في ذمة الله

  • 14 نوفمبر 2026
  • 12:33
سمير الحوامدة ابو ريان في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ؛
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

ببالغ  الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة الحوامدة في الطفيلة المرحوم سمير جميل الحوامدة (ابو ريان)

وتاليا تفاصيل العزاء : 
سيتم الصلاة عليه في مسجد العيص الكبير بعد صلاة عصر السبت و الدفن في مقبرة مجادل

تقبل التعازي للرجال و في ديوان آل الحوامدة  الطفيله / القصر
والنساء في صالة جود 
ولمدة يومين من الساعة الرابعة عصرا و لغاية الساعه التاسعه مساء
واليوم الثالث في عمان سيتم تحديد مكانه لاحقا

إنا لله وإنا إليه راجعون

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفاة الشيخ ضيف الله الشوبكي
وفاة الشيخ ضيف الله الشوبكي
  • 2026-11-14 11:28
وفاة أحمد جميل الجيتاوي (أبو حاتم)
وفاة أحمد جميل الجيتاوي (أبو حاتم)
  • 2026-11-14 09:15
وفاة الحاج محمود خليل محمد العزة
وفاة الحاج محمود خليل محمد العزة
  • 2026-11-14 08:51
صقر عجاج ينعى والدة نسيبهم منى حرزالله
صقر عجاج ينعى والدة نسيبهم منى حرزالله
  • 2026-11-13 14:24
وفاة مديرة مدرسة في جرش إثر حادث دهس وإصابة زوجها
وفاة مديرة مدرسة في جرش إثر حادث دهس وإصابة زوجها
  • 2026-11-13 11:58
الإعلامي جمال المحتسب ينعى شقيقه الحاج شوكت رشاد المحتسب (أبو رشاد)
الإعلامي جمال المحتسب ينعى شقيقه الحاج شوكت رشاد المحتسب (أبو رشاد)
  • 2026-11-13 11:12