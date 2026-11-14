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  • الباحث مالك الحوامدة ينال درجة الماجستير بامتياز من جامعة آل البيت

الباحث مالك الحوامدة ينال درجة الماجستير بامتياز من جامعة آل البيت

  • 14 نوفمبر 2026
  • 12:28
الباحث مالك الحوامدة ينال درجة الماجستير بامتياز من جامعة آل البيت

خبرني - نال الباحث مالك الحوامدة درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة آل البيت، بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:

“درجة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدريس طلبة المرحلة الأساسية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في لواء قصبة الزرقاء”.

وتكوّنت لجنة المناقشة من:

* الأستاذ الدكتور أحمد محمد الدويري – رئيساً للجنة.
* الدكتور حمزة القيام – عضواً خارجياً من جامعة جرش.
* الدكتور مأمون الزبون – عضواً داخلياً من جامعة آل البيت.

وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لجهود علمية وبحثية متواصلة، ومسيرة من المثابرة والعمل الجاد، تناولت أحد الموضوعات التربوية المعاصرة المرتبطة بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتحديداً في تدريس الرياضيات للمرحلة الأساسية.

وأعرب الباحث عن بالغ شكره وامتنانه لله عز وجل أولاً، ثم لوالديه الكريمين على دعمهما ودعواتهما المستمرة، كما ثمّن جهود أعضاء لجنة المناقشة وتوجيهاتهم العلمية القيّمة، وشكر كل من سانده ووقف إلى جانبه خلال رحلته العلمية.

ألف مبارك هذا الإنجاز العلمي، مع أطيب الأمنيات بمزيد من التقدم والنجاح والعطاء في مسيرته العلمية والعملية.

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