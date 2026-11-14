اليكم حكم قطع الصلاة لإنقاذ شخص

خبرني - أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، على وجوب قطع الصلاة لإنقاذ شخص معصوم من الهلاك، في حالات الخطر التي تستدعي التدخل الفوري، كالغرق أو الحريق.

وبحسب ما ورد في كتب الفقه المعتمدة لدى المذاهب الأربعة، فإن المصلي يجب عليه قطع صلاته إذا شاهد شخصاً يواجه خطراً محققاً، وكان قادراً على إنقاذه، إذ لا يجوز له الاستمرار في الصلاة وترك النفس معرضة للهلاك.

ففي المذهب الحنفي، يجب قطع الصلاة لإنقاذ الغريق أو من يواجه خطر الحريق أو الأعمى الذي يُخشى عليه الهلاك، على أن يعيد المصلي صلاته بعد ذلك.

أما المذهب المالكي، فيوجب قطع الصلاة لإنقاذ نفس معصومة أو حماية مال معتبر، إذا كان الإنقاذ متعيناً على المصلي.

وفي المذهب الشافعي، يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص من هلاك محقق، كالغرق أو الحريق، ويحرم الاستمرار فيها إذا كان ذلك سيؤدي إلى تركه يهلك.

وكذلك يرى المذهب الحنبلي وجوب قطع الصلاة عند مشاهدة شخص يواجه الغرق أو الحريق أو خطراً يهدد حياته، إذا تعين على المصلي إنقاذه، مع إعادة الصلاة.