الاردن : قبلات هوائية تحبس شابا

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عين الباشا بحبس شاب لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بتوجيه حركات غير أخلاقية وعبارات مسيئة بحق سيدة كانت تقود مركبتها برفقة أطفالها في منطقة طلوع الرشيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أيار الماضي، عندما اضطرت السيدة للتوقف بمركبتها لتجنب الاصطدام بسيارة الشاب الذي كان يحاول الرجوع إلى الخلف للاصطفاف أمام أحد المحلات التجارية.

وبحسب قرار المحكمة، فوجئت السيدة بالشاب يوجه إليها قبلات من داخل مركبته، وعندما فتحت نافذة سيارتها وسألته عن سبب تلك التصرفات، رد عليها بعبارات نابية ومهينة، من بينها «انقلعي من هون».

وأمام المحكمة، أقر الشاب بأنه وجه قبلة، مدعياً أنه فعل ذلك من باب الاعتذار، دون أن ينتبه إلى أن من تقود المركبة سيدة بسبب تظليل زجاج السيارة.

ورغم إسقاط السيدة حقها الشخصي، قررت المحكمة إدانته، معتبرة أن الأفعال والعبارات الصادرة عنه تشكل أفعالاً منافية للحياء.

وقررت المحكمة تخفيض العقوبة واجبة التنفيذ من 6 أشهر إلى أسبوع واحد، مراعاة لظروف الشاب وإتاحة الفرصة أمامه للإصلاح من ذاته.