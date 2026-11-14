تفاصيل وأسباب تعطل ووقف آلاف الرحلات الجوية في أميركا

خبرني - تسبب عطل في الاتصالات في توقف إقلاع الرحلات الجوية بالولايات المتحدة أمس الجمعة مما جدد التدقيق في شبكة مراقبة الحركة الجوية المتقادمة في البلاد، وأثار تساؤلات حول قدرتها على الصمود، حتى في الوقت الذي تنفق فيه الحكومة مليارات الدولارات لتحديثها.

وأمرت إدارة الطيران الاتحادية بوقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد مما منع الطائرات من مغادرة المطارات الأميركية. وقال وزير النقل شون دافي في منشور على منصة "إكس" إن ذلك جاء عقب "مشكلة في الاتصالات أثرت على جميع مراكز مراقبة حركة الطيران".

وعزا دافي لاحقاً هذا الانقطاع إلى مشكلة في الشبكة القديمة التابعة لإدارة الطيران الاتحادية، قائلاً إن المحولات وأجهزة التوجيه أصبحت مثقلة بالبيانات وتعطلت.

ولم يتضح بعد سبب الحمل الزائد على المعدات.



وأنهت إدارة الطيران الاتحادية وقف الإقلاع بعد أكثر من أربع ساعات، لكن دافي نوه إلى أن عودة عمليات الملاحة الجوية إلى طاقتها الكاملة ستستغرق بعض الوقت.

ووفقاً لشركة "سيريوم" لتحليل حركة الطيران، كان من المقرر أن يغادر أكثر من 1.5 مليون مسافر من مطارات الولايات المتحدة على متن ما يقرب من 11 ألف رحلة جوية بعد الساعة 2100 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة، بعد وقت قصير من سريان وقف الإقلاع.

وأعلن الوقف في اليوم نفسه الذي طلب فيه البيت الأبيض ووزارة النقل من الكونغرس مبلغاً إضافياً يبلغ 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات ومراقبة الحركة الجوية، بما في ذلك 10.1 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية.

كان مكتب المساءلة الحكومية قد أفاد في عام 2024 بأن إدارة الطيران الاتحادية صنفت 51 من أصل 138 نظاماً لمراقبة الحركة الجوية على أنها غير مستدامة، و54 من الأنظمة على أنها قد تكون غير مستدامة. وشكلت هذه الأنظمة مجتمعة أكثر من ثلاثة أرباع الأنظمة التي خضعت للمراجعة.

وقال مدير إدارة الطيران الاتحادية بريان بيدفورد ل"رويترز "في سبتمبر (أيلول) إن أكثر من 300 منشأة لمراقبة الحركة الجوية التابعة للإدارة تعمل كوحدات تقنية منعزلة، وتعتمد في بعض الحالات على أجهزة كمبيوتر وأنظمة اتصالات عمرها عقود ولا يمكنها التواصل بسلاسة مع بعضها البعض.



وتتطلب بعض المعدات المتقادمة قطع غيار يتم الحصول عليها من خلال مواقع المزادات عبر الإنترنت أو تصنيعها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأظهرت واقعة حدثت في سبتمبر (أيلول) كيف يمكن أن يسبب عطل واحد في تفاقم أعطال الاتصالات.

بعد ظهور رسائل تفيد بحدوث خطأ على دائرة اتصالات تخدم منشأة لمراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا، نقل متعاقد مع إدارة الطيران الاتحادية عملياته إلى خط احتياطي من الألياف الضوئية. ثم قطع فريق إنشاءات ذلك الخط عن طريق الخطأ في نيوجيرزي مما ساهم في حدوث اضطراب واسع النطاق. وتأخرت أو ألغيت حوالي 9500 رحلة جوية أميركية في ذلك اليوم.



قال بيدفورد حينها "عندما يحدث عطل، لا نمتلك ببساطة نظاماً احتياطياً كان سيتوفر إذا كانت لدينا بنية حديثة".

الوقف المعلن أمس الجمعة هو الأول من نوعه على مستوى البلاد منذ يناير (كانون الثاني) 2023، عندما أدى عطل في نظام إدارة الطيران الاتحادية الذي يوزع إشعارات السلامة الحيوية على الطيارين إلى توقف الإقلاع لمدة تقل عن ساعتين وتعطيل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية.

ووافق الكونغرس في يوليو (تموز) 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار لتحديث البنية التحتية المتقادمة لمراقبة الحركة الجوية في البلاد، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والرادار.

وأعلنت الإدارة أمس الجمعة أن 68 بالمئة من شبكة الاتصالات النحاسية القديمة التابعة لإدارة الطيران حلت محلها ألياف ضوئية عالية السرعة.

لكن بيدفورد حذر في سبتمبر (أيلول) من أن تغيير الأسلاك النحاسية القديمة بكابلات الألياف الضوئية وحده لن يمنع حدوث انقطاعات في المستقبل دون وجود شبكة اتصالات حديثة.

ويواجه هذا الإصلاح تحديات تتجاوز مجرد الحصول على التمويل.

وفي سبتمبر (أيلول)، ذكر مكتب المساءلة الحكومية أن إدارة الطيران الاتحادية تفتقر إلى تقدير موثوق للتكاليف وجدول زمني رئيسي متكامل لبرنامج تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية.

وبدلاً من ذلك، كان لدى الإدارة حتى مايو أيار 11389 جدولاً زمنياً منفصلاً لمشاريع تفتقر إلى التنسيق فيما بينها مما يزيد من احتمالات تكرار الأعمال في المنشآت نفسها وحدوث تأخيرات وتجاوز التكاليف.

وتهدف إدارة الطيران إلى إكمال المرحلة الأولى من تحديث الأنظمة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2028. لكن مكتب المساءلة الحكومية قال إن التخطيط غير الكافي يزيد من احتمالات التأخير، مما قد يجعل الإدارة تعتمد لفترة أطول على أنظمة قديمة وعرضة للأعطال.



