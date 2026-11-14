العقبة تستقبل باخرة سياحية على متنها 670 سائحا معظمهم من روسيا

خبرني - استقبلت محطة السفن السياحية في مدينة العقبة السبت، الباخرة السياحية (ASTONIA GRANDE) في أولى زياراتها إلى المدينة وعلى متنها نحو 670 سائحا، معظمهم من الجنسية الروسية، إلى جانب 354 من أفراد الطاقم في زيارة تستمر حتى مساء الأحد.

وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ثابت النابلسي، أن وصول الباخرة يعزز حركة السياحة البحرية الوافدة إلى العقبة ويتيح الفرصة لاستقطاب الزوار إلى أبرز الوجهات السياحية في المملكة والاستفادة من تنوع المنتج السياحي الذي تتميز به مدينة العقبة والمواقع المحيطة بها.

وأضاف إن زيارات السفن السياحية تشكل رافدا مهما للحركة السياحية والتجارية في العقبة من خلال إتاحة الفرص أمام المنشآت السياحية والأسواق ومقدمي الخدمات للاستفادة من حركة الزوار وتوسيع نطاق استفادة المجتمع المحلي من النشاط السياحي.

وبين النابلسي أن الترتيبات المعدة لاستقبال السياح تتضمن توفير حافلات سياحية لنقلهم من محطة السفن السياحية إلى وسط المدينة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتجول في الأسواق والمرافق السياحية والتجارية، إلى جانب تنظيم رحلات سياحية إلى البتراء ووادي رم، بما يمكنهم من استكشاف المقومات التاريخية والطبيعية التي يزخر بها المثلث الذهبي وفي مقدمته مدينة العقبة.