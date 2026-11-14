الأرجنتين تخسر أول مباراة بعد ميسي

خبرني - سقط المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الأوروغوياني بنتيجة 2-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما يوم الجمعة على ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة بوينس آيرس، وهي المواجهة الأولى لـ"التانغو" منذ اعتزال النجم ليونيل ميسي دوليا في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

افتتح ليوناردو باليردي التسجيل بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن يضاعف ماكسيميليانو أراوخو النتيجة لصالح أوروغواي في الدقيقة 53 تحت قيادة مدربهم الجديد دييغو فورلان، وفي الدقيقة 73، تمكن جوليان ألفاريز من تقليص الفارق لأصحاب الأرض.

ومثّل "كلاسيكو ريو دي لا بلاتا" الودي بداية فصل جديد للمنتخب الأرجنتيني تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي مدد عقده مع بطل العالم حتى عام 2030 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لا يزال اعتزال الأسطورة البالغ من العمر 39 عاما جرحا غائرا في قلوب الجماهير الأرجنتينية؛ ومما يثير الاهتمام أن الملعب لم يشهد حضورا جماهيريا كاملا في حدث خارج عن المألوف.

وفي حين ارتدى معظم المشجعين في المدرجات قميص "الألبيسيليستي" الذي يحمل الرقم 10 الأيقوني لميسي، اختار سكالوني عدم منح هذا الرقم لأي لاعب في هذه المباراة.

وأوضح المدرب أنه لم يحدد بعد خليفة لميسي، وبما أن الأمر ليس إلزاميا، فإنه يفضل ترك القميص شاغرا في الوقت الحالي.

وعلى أرض الملعب، حافظت الأرجنتين على أسلوبها المعتاد في الاستحواذ المتقن على الكرة، لكنها افتقرت إلى الشراسة الهجومية والحسم الذي كان ميسي يقدمه عادة في الثلث الأخير من الملعب، ولم يتمكن لا نيكو باز ولا تياغو ألمادا من سد هذا الفراغ الكبير.

وتتطلع الأرجنتين إلى استعادة توازنها عندما تواجه كوستاريكا في مدينة قرطبة يوم الثلاثاء المقبل، بينما تعود أوروغواي إلى ديارها لاستضافة جمهورية الدومينيكان في اليوم ذاته.