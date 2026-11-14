7 أضرار خفية لمشروبات الطاقة.. ماذا يحدث لجسمك مع الإفراط في تناولها؟

خبرني - تمنح مشروبات الطاقة شعوراً سريعاً بالنشاط واليقظة، وهو ما يجعلها خياراً شائعاً لدى كثيرين لمقاومة التعب وزيادة التركيز، خصوصاً خلال ساعات العمل الطويلة أو قبل ممارسة الرياضة. لكن الإفراط في تناولها، بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من الكافيين والسكر والمنبهات، قد يحول هذا النشاط المؤقت إلى مخاطر صحية تطال القلب والدماغ والكلى.

وبحسب خبراء الصحة، قد يؤدي الاستهلاك المتكرر والمفرط إلى سبعة تأثيرات صحية تستحق الانتباه، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



1- اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم

يعد القلب من أكثر الأعضاء تأثراً بالإفراط في مشروبات الطاقة، إذ يمكن للكافيين والمنبهات الأخرى أن تزيد معدل ضربات القلب وترفع ضغط الدم، كما قد تسبب الخفقان واضطراب نظم القلب.

وفي حالات أكثر خطورة، ارتبط استهلاك هذه المشروبات باضطرابات قلبية حادة، منها النوبات القلبية وتشنج الشرايين التاجية واعتلال عضلة القلب.

2- القلق والأرق وتقلبات المزاج

قد تؤدي الجرعات المرتفعة من الكافيين إلى زيادة التوتر والعصبية وصعوبة النوم، كما يمكن أن يتسبب الاستهلاك المتكرر في تفاقم مشكلات نفسية، مثل القلق والاكتئاب والانفعال، وقد ارتبطت حالات نادرة بأفكار انتحارية.

ولا تقتصر هذه التأثيرات على الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق مع الاضطرابات النفسية.

3- ارتفاع سكر الدم وزيادة خطر السكري

تحتوي أنواع كثيرة من مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز بالدم. ومع تكرار هذه الارتفاعات، قد تتأثر استجابة الجسم للإنسولين وتزداد مقاومته له، وهو ما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

4- الجفاف وإجهاد الكلى

يمكن للكافيين أن يزيد إدرار البول، خصوصاً عند تناوله بجرعات مرتفعة، ما قد يساهم في فقدان السوائل والجفاف. كما أن الإفراط المستمر في هذه المشروبات قد يرتبط بمضاعفات كلوية، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لمشكلات الكلى.

5- تآكل مينا الأسنان

لا تقتصر أضرار مشروبات الطاقة على الأعضاء الداخلية، إذ يمكن أن تؤدي حموضتها ومحتواها السكري إلى تآكل طبقة المينا التي تحمي الأسنان، ما يزيد احتمالات التسوس والحساسية وتلف الأسنان.

6- اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يؤدي الإفراط في الكافيين إلى زيادة حركة الأمعاء والإسهال، كما يمكن أن تسبب مكونات هذه المشروبات تهيج المعدة وظهور أعراض مثل الغثيان والانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

7- زيادة الوزن

تحتوي مشروبات الطاقة المحلاة على سعرات حرارية قد تتراكم مع الاستهلاك اليومي، ما يساهم في زيادة الوزن، خصوصاً إذا اقترنت بنظام غذائي غني بالسعرات وقلة النشاط البدني.

كم تبلغ كمية الكافيين الآمنة يومياً؟

توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بألا يتجاوز استهلاك معظم البالغين 400 ملليغرام من الكافيين يومياً، مع اختلاف درجة التحمل من شخص لآخر.

ومن المهم احتساب الكافيين القادم من القهوة والشاي والمصادر الأخرى، وليس مشروبات الطاقة وحدها. كما أن البقاء دون الحد اليومي لا يعني بالضرورة أن المشروب آمن للجميع.

ما البدائل الأفضل لزيادة النشاط؟

يمكن الاستعانة بالقهوة أو الشاي للحصول على الكافيين بكميات أكثر قابلية للتحكم، مع الاهتمام بالنوم الكافي وشرب الماء والتغذية المتوازنة. أما مكملات الكافيين ومكملات ما قبل التمرين فليست بالضرورة بدائل أكثر أماناً، وقد تحتوي أيضاً على جرعات مرتفعة من المنبهات.