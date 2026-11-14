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تركيا وقطر توقعان اتفاقية دفاع مشترك

  • 14 نوفمبر 2026
  • 11:02
تركيا وقطر توقعان اتفاقية دفاع مشترك

خبرني - وقّعت تركيا وقطر اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بيان مكتب أردوغان، جاء في أعقاب لقاء جمع بين الرئيس التركي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إسطنبول، يوم الجمعة.

وجاء في البيان، المنشور عبر منصة إكس: "صرّح الرئيس أردوغان أن بإمكاننا مواصلة العمل معاً للحيلولة دون عودة الحرب في منطقة الخليج وإرساء أساس للحوار وتحقيق السلام".

وأكد أردوغان أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقّعة اليوم بين تركيا وقطر من شأنها أن "تضيف بُعداً آخر للأخوّة بين البلدين"، حسبما أضاف البيان الذي أورد قول الرئيس التركي إن بلاده وقطر تعملان على تطوير وتنويع شراكتهما في مجال الطاقة، متوقعاً للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين أن يواصل النمو".

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الاتفاقية المعلنة.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن لقاء إسطنبول شهد أيضاً "تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتَي البلدين، وكذلك اتفاقية للتعاون في مجال التعليم، فضلاً عن مذكرة تفاهم بين وزارتَي خارجية البلدين بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات".

ويأتي الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وقطر، بعد نحو أسبوع من تصديق البرلمان التركي على "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، بما يمهّد الطريق لسريانها.

وكان الأطراف الثلاثة وقعوا الاتفاقية في مكة يوم السابع من أغسطس/آب الماضي، في خطوة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدان الثلاثة.
وتقضي اتفاقية مكة بأن أي هجوم على أحد أطرافها يعتبر هجوماً على الجميع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة توقيع كل من قطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا على مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون الدفاعي باسم "بدر".

وتقود قطر جهود وساطة إقليمية تسعى للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران تمهيداً لإنهاء الحرب في المنطقة.

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