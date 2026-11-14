ماذا نورث أبناءنا؟ وعياً يحمي الوطن أم إحباطاً يصنع الكراهية؟

ليست الأوطان مجرد أرض نعيش عليها، بل هي هوية وانتماء وتاريخ ومستقبل. وحب الوطن لا يعني تقديس الأخطاء أو الصمت عن التقصير، كما أن النقد لا يعني الكراهية أو التنكر للانتماء.

هناك فرق كبير بين من ينتقد بهدف الإصلاح، ومن يستغل الأخطاء لبث الإحباط وزرع الكراهية. فالمطالبة بتحسين التعليم والصحة وتوفير فرص العمل حق مشروع، أما إقناع الأبناء بأن لا مستقبل لهم في أوطانهم، فهو توريث لليأس بدلاً من الأمل.

وهنا تبرز مسؤولية الأسرة؛ فهي الحاضنة الأولى التي تتشكل فيها أفكار الأبناء وقناعاتهم. فقد تسهم بعض الأسر، دون أن تدرك، في إضعاف شعور أبنائها بالانتماء والولاء، عندما يتحول الحديث اليومي إلى ترديد عبارات مثل: "لا خير في هذا البلد"، و"لا مستقبل فيه"، و"كل شيء فاسد". إن تكرار هذه العبارات والتعميمات قد يزرع الإحباط وفقدان الثقة، ويضعف ارتباط الأبناء بوطنهم.

ولنتأمل آباءنا وأجدادنا؛ فمنهم من كان مزارعاً، يفترش الأرض ويلتحف السماء، ويتحمل مشاق الحياة بين مواسم الخير والشدة. ورغم قسوة ظروفهم، لم يورثوا أبناءهم كراهية الوطن، بل غرسوا فيهم الصبر والاعتزاز والانتماء. ورغم اختلاف الزمن وتعقّد التحديات الاجتماعية والإعلامية اليوم، تبقى مسؤولية غرس الانتماء والولاء وتعزيز الوعي ثابتة.

إن الخطورة ليست في انتقاد الأوضاع أو التعبير عن المعاناة، فهذا حق مشروع، وإنما في تحويل الإحباط إلى ثقافة أسرية، وفقدان الثقة إلى قناعة موروثة.

أيها الآباء والأمهات، تحاوروا مع أبنائكم، وناقشوا معهم ما يتابعونه من أخبار، وعلموهم التحقق من مصادر المعلومات، والاختلاف دون تخوين، والنقد دون إساءة. ازرعوا فيهم الأمل، وعلموهم أن حب الوطن لا يتعارض مع المطالبة بإصلاحه.

فنحن لا نريد جيلاً يصفق لكل شيء، ولا جيلاً يكره كل شيء؛ بل نريد جيلاً واعياً، يفكر ويناقش وينتقد بمسؤولية، ويؤمن أن الانتماء الحقيقي يظهر في العمل والبناء.

فالأوطان لا تصونها الشعارات، بل تصونها أجيال تعرف قدرها، وتفي بحقها، وتسعى إلى إصلاحها. فلا تورّثوا أبناءكم مرارة الظروف، بل أورثوهم عزة الانتماء وشرف الوفاء؛ فالوطن أمانة، والوفاء له إرث لا يبلى.