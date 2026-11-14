مايكروسوفت تعتذر عن العطل في خدماتها وتنفي ارتباطه بهجوم سيبراني

خبرني - تقدمت شركة مايكروسوفت الأمريكية باعتذار لعملائها في أكثر من 70 دولة، بسبب العطل الفني الذي أدى لتعطل خدماتها، بداية من يوم الخميس واستمر حتى يوم الجمعة.

وأعربت الشركة عن "أسفها البالغ" إزاء تعطل خدماتها، بما في ذلك "أوتلوك" (Outlook) و"تيمز" (Teams)، وأداة الذكاء الاصطناعي كو بايلوت، لأكثر من 430 مليون شخص حول العالم يستخدمون المنتجات التي تأثرت بهذا العطل، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق حول العالم.

وبحلول بعد ظهر يوم الجمعة، بدأت الخدمات في التعافي بشكل عام، وذلك بعد نحو 24 ساعة من بدء المشكلات، حيث أشارت "مايكروسوفت" إلى تحقيق "تقدم مشجع"، وأن تدفق رسائل البريد الإلكتروني بدأ يعود إلى مستوياته الطبيعية.

وقد طال هذا العطل أكثر من 70 دولة، مما أدى إلى تعطيل قطاعات متنوعة، بدءاً من العمليات التجارية والخدمات الحكومية وصولاً إلى المستخدمين الأفراد.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن الخلل كان تقنياً، ونتج عن عملية "ترقية لسعة الشبكة"، مؤكدة أنه لا علاقة له بهجمات سيبرانية أو بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

واعتبر خبراء التكنولوجيا أن هذه الواقعة تمثل "تذكيراً قوياً" بمدى اعتماد الشركات والخدمات الحيوية بشكل كبير على مجموعة محدودة من كبرى شركات التكنولوجيا.

وكان المستخدمون قد بدأوا، منذ يوم الخميس، في الإبلاغ عن مواجهة صعوبات في الوصول إلى منتجات "مايكروسوفت 365".

وبحلول يوم الجمعة، كانت آثار هذا العطل واسع النطاق قد طالت مؤسسات عدة؛ بدءاً من الحكومة اليابانية والمحكمة العليا في الفلبين ووكالة الاستخبارات الأسترالية، وصولاً إلى قطاعات النقل بالقطارات والمستشفيات والمحاكم في أمريكا الشمالية.

وفي المملكة المتحدة، تسبب العطل في تعطيل أعمال موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

ومع ذلك، أكد الوزير المسؤول عن الأمن السيبراني أن خدمات الطوارئ (999)، وخدمات الخط الساخن (111) التابعة للهيئة، لم تتأثر، كما لم يشهد قطاع النقل أي اضطرابات.

وفي كندا، تأثرت المستشفيات وركاب السكك الحديدية، بينما شهدت الولايات المتحدة تعطلاً في خدمات المحاكم والمكاتب الحكومية؛ وتشهد الدولتان حالياً عودة تدريجية للعمليات إلى طبيعتها.

وأوضح مستشار في الأمن السيبراني أن التأثير العالمي سيكون "هائلاً للغاية"، نظراً لاعتماد العديد من الشركات بشكل جوهري على خدمات مايكروسوفت.

وذكرت مايكروسوفت أنها تعمل على استعادة الخدمات تدريجياً، وذلك نظراً لـ "حجم الطلب الكبير".