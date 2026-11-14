أهالي الغدير الأخضر بالمفرق يشكون نقص الخدمات

خبرني - اشتكى سكان منطقة الغدير الأخضر التابعة لبلدية المفرق الكبرى، من نقص الخدمات الأساسية وتردي واقع البنية التحتية، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على معالجة المشكلات التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات.

وقال الأهالي لموقع "خبرني" إن المنطقة، التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن مركز محافظة المفرق، ويزيد عدد منازلها على 100 منزل، ما تزال تفتقر إلى عدد من الخدمات الأساسية، رغم قربها من مركز المحافظة.

وأوضحوا أن أبرز المشكلات تتمثل في ضعف إنارة الشوارع، ووجود أعمدة دون وحدات إنارة، الأمر الذي يزيد من خطورة الحفريات الموجودة في المنطقة، ويهدد سلامة الأطفال وكبار السن ومستخدمي الطرق، لا سيما خلال ساعات الليل.

وأشاروا إلى أن عدداً من الشوارع لا يزال غير مفتوح أو غير معبد، ويحتاج إلى أعمال فتح وتعبيد وتزفيت، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين مداخل المنطقة وتركيب لوحات تعريفية تحمل اسمها.

ولفتوا إلى ضعف خدمات الإنترنت، وحاجتهم إلى توفير خدمة الألياف الضوئية (الفايبر)، إلى جانب نقص حاويات النفايات وعدم انتظام أعمال النظافة في الشوارع.

وناشد الأهالي محافظ المفرق ورئيس بلدية المفرق الكبرى والجهات المعنية، زيارة المنطقة والوقوف على احتياجاتها، والعمل على تحسين مستوى الخدمات ومعالجة أوجه القصور في البنية التحتية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وخدمات مناسبة للسكان.