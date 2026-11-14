محطة رصد جوي حديثة على شاطئ العقبة

خبرني - في خطوة تعكس التطور الفني والعلمي الذي تشهده منظومة الرصد الجوي في المملكة، قامت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية بتركيب محطة رصد جوي إلكترونية حديثة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، بهدف تعزيز دقة الرصد الجوي، وتوسيع التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية، ودعم الدراسات المناخية وخدمات التنبؤ والإنذار المبكر.

وأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المحطة الجديدة تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية للرصد الجوي في المملكة، حيث تضم أجهزة استشعار إلكترونية لقياس درجات حرارة الهواء، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، وكميات الهطول المطري، وسرعة الرياح واتجاهها، وترتبط بنظام إلكتروني يتيح نقل البيانات آلياً وبصورة منتظمة إلى المركز الرئيسي لإدارة الأرصاد الجوية في العاصمة عمّان، لمتابعتها وتحليلها والاستفادة منها في عمليات التنبؤ الجوي.

وأوضح آل خطاب أن الأهمية العلمية للمحطة تكمن في موقعها الساحلي المميز، حيث يتأثر خليج العقبة بالتضاريس الجبلية المحيطة والتباين الحراري بين اليابسة ومياه البحر، مما ينعكس على حركة الرياح وتوزيع درجات الحرارة والرطوبة. وأضاف أن المحطة ستتيح دراسة التباين المكاني للعناصر الجوية من خلال مقارنة القياسات المسجلة على الشاطئ الجنوبي مع تلك المسجلة في محطة مطار العقبة، الأمر الذي يسهم في فهم أعمق للخصائص الجوية والمناخية المحلية، وتوفير معلومات أكثر تفصيلاً عن الظروف الجوية في المنطقة.

وأشار إلى أن البيانات التي توفرها المحطة ستسهم في رفد البنك المناخي التابع لإدارة الأرصاد الجوية وتعزيز قاعدة البيانات المناخية الوطنية، بما يدعم الدراسات والأبحاث العلمية وتحليل الاتجاهات المناخية على المدى الطويل، ويساعد على فهم تأثير العوامل الجغرافية والبيئية في المناخ المحلي.

وبيّن آل خطاب أن للمحطة أهمية مباشرة في دعم القطاعات السياحية والبحرية والبيئية، لا سيما من خلال متابعة سرعة الرياح واتجاهها والتغيرات الجوية المحلية، وتوفير معلومات تسهم في تعزيز سلامة الملاحة البحرية والقوارب السياحية ومرتادي البحر، ودعم اتخاذ القرارات المناسبة في الظروف الجوية المختلفة.

واختتم آل خطاب بالتأكيد على أن تطوير شبكة الرصد الجوي الوطنية لا يقتصر على زيادة عدد المحطات، بل يشمل توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات العلمية والتحليلية لإدارة الأرصاد الجوية، بما ينسجم مع المعايير الفنية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الأرصادية وتعزيز منظومة الإنذار المبكر وحماية الأرواح والممتلكات ودعم التنمية المستدامة.