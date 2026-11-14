وفاة الزعيم الديني والسياسي السوداني محمد عثمان الميرغني

خبرني - أعلنت هيئة الطريقة الختمية في السودان، الجمعة، وفاة مرشدها وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني في العاصمة المصرية القاهرة عن عمر ناهز 90 عاما.

ونعى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس الميرغني، مثنين في بيان رسمي على مسيرته الوطنية والسياسية والدينية الحافلة بالعطاء في خدمة السودان.

ولد الميرغني عام 1936 في منطقة حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، وتولى رئاسة الحزب الاتحادي عام 1968 خلفا لوالده علي الميرغني، ليصبح أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية والدينية السودانية لعقود.

وغادر السودان في سبتمبر/أيلول 2013 مقيما في القاهرة لإدارة حزبه، قبل أن يعود إلى الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عقب طرحه مبادرة سياسية دعا فيها إلى حوار سوداني شامل، بشهر مارس/آذار من العام ذاته لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.