(أنا بخير).. الكذبة التي يخفي خلفها الرجال معاركهم النفسية

خبرني - كان هشام يبدو رجلا يعرف طريقه جيدا. في الأربعينيات من عمره، ناجح في عمله، أكمل دراسة الماجستير وعاد لمواصلة مسيرته المهنية. لم يكن في حياته ما يوحي للآخرين بأن شيئا خطيرا يحدث خلف هذا الاستقرار.

لكن داخل هشام كانت تدور معركة لا يعرف عنها أحد الكثير. بدأ الأمر بأرق متكرر، ونوبات غضب وتوتر، وإرهاق لا ينتهي. ثم ظهرت أعراض جس

كان يقنع نفسه بأنها مجرد ضغوط عمل ستزول مع الوقت. تزوج وواصل حياته، لكنّ الأعراض ازدادت حتى بدأت تراوده أفكار انتحارية، وانتهى زواجه قبل أن يكمل شهره الثالث.

عندما لجأ أخيرا إلى التقييم النفسي، بدأت تتكشف جذور معاناة تعود إلى طفولته، حين اعتاد مواجهة تدخل عائلته في قراراته الشخصية بالكتمان، ليكبر محملا بصراعات لم يتعلم كيف يتعامل معها.

لم يكن هشام عاجزا عن النجاح أو تحمل المسؤولية، لكنه لم يعرف كيف يطلب المساعدة عندما احتاج إليها. وقصته تفتح بابا على عالم يخفيه بعض الرجال خلف ثلاث كلمات يرددونها كلما سألهم أحد عن أحوالهم: "أنا بخير".

فلماذا يتقن رجال كثيرون إخفاء معاناتهم؟ وكيف يمكن أن يتحول الصمت من وسيلة للتحمل إلى خطر يهدد حياتهم؟

لماذا يخفي الرجال آلامهم؟

"الرجال لا يبكون"، "عيب تخاف"، "كن قويا".. عبارات يسمعها كثير من الذكور منذ طفولتهم، حتى تتحول بمرور السنوات إلى قواعد تحدد ما يجوز للرجل أن يشعر به، وما ينبغي أن يخفيه عن الآخرين.

يكبر الطفل وهو يعتقد أن البكاء ضعف، ثم يصبح رجلا يرى في الاعتراف بالخوف أو طلب المساعدة تهديدا لصورته أمام أسرته ومجتمعه. ولا يعني ذلك أن جميع الرجال يكتمون مشاعرهم، لكن الصورة التقليدية للرجولة قد تجعل بعضهم أقل استعدادا للحديث عن معاناته النفسية.

وتكشف الأرقام جانبا من خطورة المشكلة؛ ففي الولايات المتحدة، تبلغ معدلات الوفاة بالانتحار بين الرجال نحو أربعة أضعاف المعدلات المسجلة لدى النساء. وتشير بيانات بحثية إلى أن نسبة كبيرة من الرجال الذين توفوا بالانتحار لم يكن لديهم تشخيص نفسي سابق موثق، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أنهم تعمدوا إخفاء معاناتهم.

أما في المجتمعات العربية، فتتداخل المشكلة مع عوامل ثقافية واجتماعية إضافية. فقد أشارت مراجعة منهجية نُشرت في عام 2023 إلى عوائق تواجه بعض العرب في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، بينما تناولت مراجعة أخرى في عام 2024 محدودية الوعي بالصحة النفسية وعوائق طلب المساعدة لدى مجموعات من الرجال العرب المقيمين في الدول الغربية.

ويقول اختصاصي الطب النفسي وعلاج الإدمان في الأردن الدكتور منصور بدر، في تصريحات للجزيرة نت، إن الوصمة الاجتماعية من أبرز الأسباب التي تدفع الرجال العرب إلى كتمان معاناتهم.

ويوضح أن الرجل قد يخشى أن يؤدي اعترافه بالقلق أو الاكتئاب إلى اهتزاز صورته أمام عائلته وأصدقائه وزملائه، خاصة إذا تربى على أن القوة تعني تحمل كل شيء دون شكوى. وهكذا يصبح الصمت، الذي يعتقد صاحبه أنه يحمي مكانته، حاجزا يمنعه أحيانا من الحصول على المساعدة.

ناجح أمام الجميع.. ومنهك في داخله

ليس كل رجل يعاني نفسيا شخصا فشل في عمله أو فقد قدرته على تحمل المسؤولية. فقد يكون مديرا ناجحا، أو موظفا متميزا، أو أبا يوفر لأسرته كل احتياجاتها، بينما يعاني في داخله قلقا أو حزنا لا يستطيع تفسيره.

تقول اختصاصية العلاج المعرفي السلوكي في لندن روجي خليق للجزيرة نت إن بعض الرجال أصحاب الإنجازات المهنية قد يواجهون صراعات نفسية خفية، وانخفاضا في تقدير الذات، رغم الثقة والاحترام اللذين يحظون بهما في محيطهم. والمفارقة أن النجاح نفسه قد يجعل الاعتراف بالمشكلة أصعب.

فالرجل الذي اعتاد أن يلجأ إليه الآخرون لحل أزماتهم قد يجد صعوبة في الاعتراف بأنه أصبح محتاجا إلى من يساعده.

ويقول الدكتور منصور بدر إن بعض الرجال يهربون إلى العمل، فيملؤون أوقاتهم بالمهمات والمسؤوليات لتجنب مواجهة مشاعرهم، فتتسع الفجوة بين نجاحهم الظاهر وحالتهم النفسية الحقيقية.

وقد تبدو ساعات العمل الطويلة دليلا على الطموح والاجتهاد، بينما تكون أحيانا وسيلة للهروب من معاناة لا يعرف صاحبها كيف يتحدث عنها.

ضغوط لا يتحدث عنها الرجال

ماذا يحدث لرجل يخشى فقدان عمله، أو يعجز عن سداد التزاماته المالية، لكنه يشعر بأنه مطالب بإظهار القوة والطمأنينة أمام أسرته؟

يرى الدكتور منصور بدر أن كثيرا من الرجال يجدون صعوبة في الحديث عن مخاوفهم المرتبطة بالفشل المهني أو الضائقة المالية أو الشعور بالوحدة، خشية أن تتغير نظرة الآخرين إليهم.

ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، قد يرى بعض الرجال في التعثر المالي فشلا شخصيا، بدلا من اعتباره أزمة يمكن لأي إنسان أن يمر بها. وتزداد الضغوط في المناطق التي تعاني الحروب والنزوح وعدم الاستقرار، حيث تتضاعف المسؤوليات، بينما تتراجع فرص الحصول على الدعم.

ولا تقتصر المشكلات المكتومة على المال والعمل؛ فقد يخفي بعض الرجال معاناتهم مع مشكلات الصحة الجنسية أو تعاطي المواد المخدرة والكحول أو إساءة استخدام الأدوية، خوفا من الوصمة الاجتماعية.

وقد يعيش الرجل وسط أسرته وأصدقائه، لكنه يشعر بوحدة شديدة لأنه لا يجد شخصا يستطيع الحديث أمامه دون خوف من اللوم أو السخرية.

متى يتحول الصمت إلى خطر؟

ليس كل رجل قليل الكلام مكتئبا، ولا تعني الرغبة في العزلة لبعض الوقت وجود اضطراب نفسي، لكن المشكلة تبدأ عندما تستمر التغيرات وتتفاقم، حتى تؤثر في الحياة اليومية والعلاقات والعمل.

ويقول الدكتور منصور بدر إن هناك علامات ينبغي ألا يتجاهلها المقربون، أبرزها:

الانسحاب المفاجئ من العلاقات الاجتماعية والابتعاد عن الأسرة والأصدقاء.

استمرار الحزن وفقدان المتعة بالأشياء المعتادة.

اضطرابات النوم المتكررة والإرهاق المستمر.

الغضب والانفعال بصورة تختلف عن طبيعة الشخص.

القلق المتواصل وتراجع الأداء المهني أو الدراسي.

زيادة تعاطي المواد المخدرة أو الكحول أو إساءة استخدام الأدوية.

التعبير عن اليأس الشديد أو التفكير في إيذاء النفس.

ولا يكفي ظهور عرض واحد لتشخيص اضطراب نفسي، لكن استمرار الأعراض أو زيادة شدتها وتأثيرها في الحياة يستدعي التقييم المتخصص.

أما الحديث عن الانتحار أو وجود نية أو خطة لإيذاء النفس، فيستوجب طلب المساعدة الطارئة فورا، وعدم ترك الشخص وحده إذا كان معرضا لخطر وشيك.

كيف نعرف أن شخصا نحبه يعاني بصمت؟

قد تلاحظ زوجة أن زوجها أصبح سريع الغضب، أو تكتشف أم أن ابنها الذي اعتاد الجلوس مع الأسرة صار يفضل العزلة، أو ينتبه صديق إلى أن رفيقه توقف فجأة عن التواصل. فهل تعني هذه التغيرات وجود مشكلة نفسية؟

يوضح الدكتور منصور بدر أن الأمر يعتمد على مدة الأعراض وشدتها وتكرارها، ومدى اختلافها عن طبيعة الشخص المعتادة. فالتوتر بعد يوم مرهق يختلف عن الغضب المستمر لأسابيع، والحاجة إلى بعض الهدوء تختلف عن الانسحاب الكامل من العلاقات.

كما أن قدرة الرجل على استعادة حالته المعتادة بعد تجاوز موقف ضاغط قد تساعد في فهم ما يمر به. لكنّ التشخيص يظل مسؤولية المختص، بينما يكمن دور الأسرة والأصدقاء في ملاحظة التغيرات، وعدم تجاهلها، وفتح باب الحديث دون إصدار أحكام.

كيف نجعل الرجل يتحدث أخيرا؟

تخيل رجلا أمضى حياته يسمع أن الشكوى ضعف، ثم يأتي شخص ويقول له فجأة: "أنت تحتاج إلى طبيب نفسي". قد يشعر بأنه متهم أو عاجز، فيغلق باب الحديث قبل أن يبدأ.

لهذا ينصح الدكتور منصور بدر بالتعامل بهدوء، والابتعاد عن اللوم والسخرية ومحاولات إجبار الرجل على الاعتراف بمشكلته. فبدلا من قول "أنت تغيرت ولم تعد تتحمل مسؤولياتك"، يمكن البدء بسؤال بسيط: "لاحظت أنك مرهق منذ فترة، هل هناك شيء يزعجك وتحب أن نتحدث عنه؟".

وربما لا يجيب من المرة الأولى، أو يكرر عبارته المعتادة: "أنا بخير". هنا ينبغي منحه الوقت والشعور بالأمان، دون الضغط عليه لكشف كل ما يخفيه دفعة واحدة.

ويؤكد الطبيب أهمية تجنب عبارات مثل "غيرك لديه مشكلات أكبر"، لأنها قد تدفع الشخص إلى مزيد من الصمت. أما تشجيعه على طلب العلاج، فيكون بالتركيز على رغبته في التحسن، لا بمحاولة إثبات أنه مريض.

وتختلف طرق العلاج باختلاف الحالة، وقد تشمل العلاج النفسي أو الأدوية أو الجمع بينهما. ومن الأساليب التي جرى بحثها جلسات "المشي والحديث"، التي تتيح إجراء الحوار العلاجي أثناء المشي، لكنها ليست بديلا مناسبا لجميع الحالات.

طلب المساعدة ليس ضعفا

لم يكن هشام بحاجة إلى مزيد من القوة ليواصل تحمل معاناته، بل إلى فرصة يعترف فيها بأنه لم يعد قادرا على مواجهتها وحده.

وربما تبدأ الوقاية قبل ذلك بسنوات، عندما يتعلم الطفل أن البكاء لا ينتقص من رجولته، وأن الخوف شعور طبيعي، وأن طلب الدعم ليس اعترافا بالفشل.

فالرجل ليس مطالبا بإخفاء ألمه حتى يثبت أنه قوي، ولا يحتاج إلى انتظار انهيار حياته حتى يستحق المساعدة. وقد يكون هناك اليوم رجل يشبه هشام، يذهب إلى عمله، ويؤدي مسؤولياته، ويبتسم لأطفاله، بينما يخوض معركة لا يعرف عنها أحد شيئا. وعندما يسأله المقربون عن أحواله، سيجيب كعادته: "أنا بخير".

لكن السؤال الأهم ليس ما إذا كان يبدو بخير، بل ما إذا كان يشعر بالأمان الكافي ليقول الحقيقة عندما لا يكون كذلك.