سجال بين مشاري العفاسي ومحمود الحسنات بشأن تبرعات غزة

خبرني -أثار سجال علني بين القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي والداعية الفلسطيني محمود الحسنات تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، على خلفية تساؤلات بشأن مصير التبرعات المالية التي جُمعت لإغاثة سكان قطاع غزة.

وبدأ الجدل بعدما نشر العفاسي سلسلة تدوينات عبر حسابه على منصة «إكس»، طالب فيها بتوضيح مصير الأموال التي جُمعت باسم إغاثة أهالي القطاع، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.

وكتب العفاسي: «المأساة المستمرة في غزة تطرح سؤالاً مستحقاً: أين ذهبت التبرعات؟ من حق المتبرعين والمنكوبين أن يجدوا جواباً واضحاً».

وأضاف في تدوينة أخرى أن السؤال عن مصير التبرعات «يرعب البعض»، متطرقاً إلى اتهامات بشأن تحويل أموال التبرعات إلى استثمارات خارج الأراضي الفلسطينية، من دون تقديم أدلة تثبت صحة تلك الاتهامات.

وتصاعد السجال بعدما وجّه العفاسي انتقادات مباشرة إلى الداعية الفلسطيني محمود الحسنات، مستخدماً وصف «محمود سرقات»، ومتسائلاً: «يبدو أن محمود سرقات أزعجه سؤالي عن التبرعات! ما السبب يا تُرى؟».

في المقابل، ردّ الحسنات على تصريحات العفاسي، نافياً ما يُفهم منها من اتهامات تتعلق بانتفاعه الشخصي من التبرعات، ومؤكداً أنه يعيش في منزل مستأجر، ولا يمتلك، بحسب تعبيره، «ثلاثة في المئة» من مستوى الرفاهية الذي يتمتع به العفاسي.

وأشار الحسنات في رده إلى معاناة عائلته في قطاع غزة، قائلاً إنه فقد عشرات من أقاربه خلال الحرب، في محاولة للرد على الاتهامات التي طاولته وإبراز حجم الخسائر التي لحقت بأسرته.

وأثار تبادل التصريحات بين الطرفين نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشفافية في إدارة التبرعات المخصصة لغزة، وضرورة توضيح آليات جمع الأموال وتوزيعها على المستفيدين.

ولم تتضمن المعلومات المتداولة في سياق السجال أدلة موثقة تثبت وقوع مخالفات مالية أو تورط أي من الطرفين في الاستيلاء على أموال التبرعات.