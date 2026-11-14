كاميرون: الزهايمر دفع والدتي للتوسل إلى أختي لإنهاء حياتها

خبرني - ذكر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون أن والدته ماري كاميرون توسلت مرارا إلى شقيقته الصغرى لإنهاء حياتها بـ "الموت الرحيم" بعد تدهور حالتها بسبب مرض الزهايمر.

وقال كاميرون، الذي يشغل حاليا منصب رئيس منظمة "أبحاث الزهايمر" في المملكة المتحدة، إن والدته عانت من ضيق شديد إدراكا منها لفقدان ذاكرتها وعقلها تدريجيا، مما دفعها في مراحل متقدمة من المرض للتوسل إلى شقيقته الصغرى كلير لإنهاء حياتها، قائلة لها: "هل ستقتلينني؟ أنت تعرفين كيف تفعلين ذلك يا كلير".

وتذكر شقيقته، موضحا أنها أجابت: "أمي، حتى لو كنت أعرف كيف أقتلك، لا أريد أن أدخل السجن بتهمة قتل أمي".

وجاءت هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، حيث دعا كاميرون الحكومة البريطانية، إلى تسريع إتاحة الأدوية الجديدة والعلاجات المتطورة لمرضى الزهايمر عبر خدمة الصحة الوطنية.

وأشار كاميرون إلى المفارقة المؤلمة بأن بريطانيا كانت أول دولة في أوروبا ترخص لهذه الأدوية، إلا أن المرضى الذين يعتمدون على الخدمة الصحية العامة محرومون منها، بينما يمكن للأثرياء الحصول عليها بشكل خاص.

كما عبّر كاميرون عن أسفه لعدم نجاح حكومته السابقة في تطبيق سقف للتكاليف الخاصة بالرعاية الاجتماعية، مقترحا نظاما تأمينيا مدعوما من الحكومة لحماية العائلات من الأعباء المالية الكارثية.

ويأتي حديث كاميرون تزامنا مع إطلاق بودكاست جديد من أربعة أجزاء بعنوان "إنهاء الزهايمر"، يستعرض فيه رحلة والدته مع المرض والجهود العالمية للبحث عن علاج شاف.

يذكر أن ماري كاميرون والدة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، توفيت في 2 فبراير 2025 عن عمر ناهز 90 عاما.