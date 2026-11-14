مكمل غذائي شائع قد يساعد على خفض ضغط الدم في 3 أشهر

خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن مكملات أوميغا-3 اليومية قد تخفض ضغط الدم وتقلل الالتهاب، وأنها قد تحقق ذلك في غضون ثلاثة أشهر.

لكن الباحثين أشاروا إلى أن هذه النتائج تستدعي إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال.

تفاصيل الدراسة

شارك في الدراسة رجال ونساء بين 21 و70 سنة يعانون من ارتفاع ضغط الدم وكوليسترول غير طبيعي، وتلقوا قرصين يوميا بجرعة 1000 ملغ لكل منهما من نوع صيدلاني عالي النقاء.

وبعد ثلاثة أشهر، انخفض ضغط الدم الانقباضي نهارا بمقدار 6.5 ملم زئبق، وليلا بمقدار 5.5 ملم زئبق. وللمقارنة، تخفض أدوية الستاتينات الضغط الانقباضي بنحو 6 ملم زئبق في المدة نفسها.

ولم تُظهر المكملات تأثيرا في الكوليسترول، بحسب باحثين في مركز سانتا ماريا دي لا سال الطبي في بوينس آيرس.

أوميغا-3

أوميغا-3 نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة "الصحية" لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، وله ثلاثة أنواع رئيسية: EPA وDHA وALA. ويوجد EPA وDHA أساسا في الأسماك والطحالب، أما ALA فيوجد في مصادر نباتية مثل

وقد ثبت سابقا أن EPA وDHA يحافظان على ضغط الدم ووظيفة القلب ومستويات دهون الدم الصحية، وتشير الأبحاث إلى أنهما قد يخفضان الضغط عبر إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها وتقليل الالتهاب الجهازي.

الكمية الموصى بها

توصي الجهات الصحية البالغين بتناول نحو 450 ملغ يوميا من EPA وDHA معا، ويمكن تحقيق ذلك بتناول الأسماك الدهنية بانتظام.

وقالت اختصاصية التغذية إيما باردويل: "إذا كنت تتناول الأسماك الدهنية بانتظام وتتبع نظاما متنوعا، فربما لا تحتاج مكملا يوميا. لكن إذا كنت لا تأكل السمك أبدا أو نادرا، أو كنت نباتيا، فمكمل أوميغا-3 المحتوي على EPA وDHA يستحق النظر، وهذا مهم خصوصا أثناء الحمل والرضاعة لأن DHA يؤدي دورا مهما في نمو دماغ الطفل وعينيه".

هل يفيد في سن اليأس؟

قالت باردويل إن أوميغا-3 قد يكون مهما خلال المرحلة الانتقالية لسن اليأس وسن اليأس، لأنه يساعد في خفض الدهون الثلاثية. وأضافت: "مع انخفاض الإستروجين، يميل خطر أمراض القلب والأوعية لدى النساء إلى الارتفاع. يمكن لـEPA وDHA خفض الدهون الثلاثية، وإن كانت الجرعات العلاجية أعلى بكثير من تلك الموجودة في المكملات العادية. وهناك اهتمام أيضا بأوميغا-3 للمزاج والإدراك وصحة المفاصل، لكن البحث غير حاسم، وليست لدينا أدلة مقنعة على أنه يعالج الهبات الساخنة أو يمنع الخرف".

تحذيرات مهمة

المزيد من أوميغا-3 لا يعني بالضرورة مزيدا من الفوائد، فقد وجدت تجارب سابقة أن بعض المكملات عالية الجرعة قد تزيد خطر الرجفان الأذيني، وهو اضطراب شائع في نظم القلب. كما قد تتفاعل أوميغا-3 مع الأدوية، لذا الجرعات الكبيرة ليست دائما غير ضارة.

قد تقدم المكملات دعما بسيطا لخفض الضغط، لكنها لا تغني عن العلاج الدوائي أو استشارة الطبيب، والكمية المناسبة تعتمد على النظام الغذائي والحالة الصحية، مع الحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الفوائد والمخاطر على المدى الطويل.